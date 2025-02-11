1-G.Saray-Adana Demir maçındaki sahadan çekilme kararına TFF'ye bir isyan olarak bakmak, yaşananları hafife almaktır. Türk futbolunda son 1.5 yılda acayip şeyler oldu, oluyor. Ne zaman ki G.Saray ile F.Bahçe şampiyonluk yarışında yalnız kaldılar, her şey zıvanadan çıktı. Yaşananları 27 yaşında FIFA olan ve kurtlar sofrasına atılan Oğuzhan Çakır ile dün ülkesine uçan Danimarkalı VAR hakemine yükleyemeyiz.

2-Türkiye Futbol Federasyonu, sağlıklı bir şekilde krizleri yönetemiyor. Peki ne yapmak lazım? Kangren olan her şey kesilmeli! Bunu TFF yönetimi yapabilir mi? Şu ana kadar olmadı.. Ama artık ameliyat zamanı! Yarın yönetim toplantısı var mesela...

3-F.Bahçe, G.Saray-Adana Demir maçında, "Biz yokuz. Bizi niye bulaştırıyorsunuz" diye isyan ediyor. Haklılar ama yaşanan kaostan dolayı hızla pozisyon alan takım da Fenerbahçe. Arka arkaya atılan mesajlar ve TV kanallarına sırayla çıkan yöneticiler şu mesajı veriyor: "Görüyorsunuz rakibimiz hakemlerle kazanıyor. Bakın yapı işte bu." Peki F.Bahçe'nin bu aksiyonları alması normal mi? Elbette normal! Ne demişti Ali Koç: "Bu sene işi sıkı tutacağız.. Fıtratımızda olmayan şeyleri de yapacağız.."



ARAŞTIRMA KOMİSYONU ŞART

4-Halil Umut Meler, Ankaragücü başkanından yumruk yedi, Riyad'da Süper Kupa finali oynanmadı, Şanlıurfa'da ise yarıda kaldı. İstanbulspor, Trabzonspor maçından çekildi... Bunlar kısa süreçteki olaylar. Son halka Ali Sami Yen'de yaşandı. Komisyon kurulup bu skandalların perde arkasının A'dan Z'ye incelenmesi şart.

5-Mertens, ciddi şekilde hakemi aldatarak penaltıyı aldı. Ne orta hakem ne VAR iptal etti. Maçtak i tüm VAR konuşmaları açıklanmalıdır. Kamuoyu bunu bekliyor. Mertens gibi bir yıldıza da yaptığı bu aldatma hareketi hiç yakışmamıştır.



BAŞKAN KOÇ İSTİFA ETMELİDİR

6-Sürekli marka edebiyatı yapan Kulüpler Birliği acilen toplanmalıdır. Fenerbahçe bu yarışın içinde olduğu için tarafsız bir başkan seçilmelidir. Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmelidir. Kulüpleri aynı masada toplayacak, sevgi ve saygı iklimini inşa edecek yeni bir isim ile Kulüpler Birliği yola devam etmelidir. Dağılmış bir masadan huzur çıkmaz.

7-Anadolu kulüpleri uzun zamandır 'Lig sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'den mi ibaret' diye şikâyet ediyorlar. Bu iki markada para ve güç var. Taraftar var. Yani bugün yayın gelirleri fazlaysa bu iki kulüp sayesinde. Eğer isyan edecekseniz bunu çok önceden yapacaktınız.



UEFA ADIM ADIM İZLİYOR!

8-Avrupa ve dünya basını yine keyifle bizi yazmış!. UEFA ve FIFA adım adım takip ediyor. Bu yaşananlar için UEFA'da bir dosyamız daha oldu. Bakın EURO 2032 ev sahipliği elimizden gidebilir! İtalya yarın bir gün çıkıp "Ben yapacağım tek başıma" derse ne olacak. Prestiji yüksek bir organizasyona ev sahipliği yapacak ülkede böyle futbol olaylarının yaşanmasını UEFA hoş karşılamaz. Üçüncü defa yazıyorum, Şenes Erzik gitti, Servet Yardımcı gitti... Artık temsilcimiz olmayacak UEFA yönetiminde, tehlike büyük. Yazık etmeyin..

9-Beşiktaş ve Trabzonspor ligde o kadar geride kaldı ki bu yaşananları uzaktan izliyorlar sadece. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik olarak çok gerisinde kaldıkları gibi masada da yoklar. Ülke futbolu için ses vermeleri şart..

10-TFF, standart cezaların dışına çıkıp yeni bir ceza yönetmeliği ile en ağır cezayı vermelidir ki bundan sonra bu tür olaylar yaşanmasın. Maçtan çekilen takım 2. Lig'e düşürülmeledir mesela! (Bilgi: Talimat gereği Adana Demir hükmen yenik sayılacak.. Hakemler ve G.Saray'ın masraflarını ödeyecek. Ayrıca para cezası alacak. Ve bunu bir daha yaparsa küme düşecek.)