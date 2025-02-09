Bu hava şartlarında hem mücadele etmek hem de top oynamak kolay değildi. Allah'tan saha ısıtmalı olduğu için zeminde buz yoktu ve oyuncular eksi 7 dereceyi fazla hissetmediler… Ama tribündeki taraftarlar battaniyelere sarılarak mücadeleyi takip etmeye çalıştı! Donarak... Keşke gündüz oynansaydı da buna Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan itiraz etmeseydi.

Maça dönersek; Beşiktaş yarıştan kopmuş durumda ama prestij ve öz güven açısından kazanmalı, seri yakalamalı ve mücadele etmeliydi. Dün bunların hepsini yaptı. Ofansif olarak güçlü bir kadro ile sahaya çıksa da çok pozisyona girmedi. Sivas hep savunmayı düşündü, çok kapandı... Rafa Silva arandı... Sivas deplasmanında kazanmak, üç puanı almak umut ve güven verici ayrıntıydı. Kaleci Mert'in yaptığı hata dışında pozisyon bile bulamadı Sivas... Ağır tempoda giden bir maç oldu. Oyun yine o kadar çok durdu ki hafızalarda kalacak anlar pek olmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, gençlere şans verdi. Cesaret örneği gösterdi. Transfer konusunda da Beşiktaş yönetiminin genç isimlere yönelmesi %100 doğru bir karardır. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi parayı har vurup harman savurmaması lazım. Bu iki takım ekonomik olarak büyük risk aldı ama Beşiktaş'ın bu riski alacak opsiyonu ve kredisi yok. Mustafa Hekimoğlu'ndan daha çok faydalanması lazım Beşiktaş'ın... Norveçli teknik adamın da bunu yapacağını düşünüyorum. Mustafa gibi diğer genç isimleri de önümüzdeki maçlarda sahada göreceğiz.