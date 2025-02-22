Beşiktaş golü yiyerek başladı maça ama bunu kafasına takmadı.. Sanki o golü yemedi.. Önce oyunu kontrol altına aldı, sonra da öne doğru oynayarak skoru lehine çevirmeye başladı.. Norveçli teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle bazı futbolcular kendine gelmeye başladı.. Bunlardan biri Rafa Silva.. Biraz küsmüştü sanki! Yıldız futbolcu maçın adamıydı, performansı tekrar yükselmeye başladı.. Mario sezon başından beri linç ediliyordu, o da yükseliyor.. Farklı farklı mevkilerde oynayıp, "Bu adam niye alınmış" deniyordu.. Ama takım iyi olunca o da faydalı olmaya başladı.. Beşiktaş, kapalı savunmaları da açmaya başladı.. Bu da bir sorundu..

Pozisyon üretkenliği vardı, takım savunmasını iyi yaptı.. Disiplininden kopmadı.. Kanatları çok iyi kullandı..

Özetle teknik adam dokunuşu, huzuru var Beşiktaş'ta.. Trabzonspor, Eyüp.. İki kritik maçtan 6 puan almak önemli.. Beşiktaş biraz daha geride kalan haftalarda o çalkantılı günleri yaşamasaydı bu oyun, istek ve iştahla farklı bir hikâye yazabilirdi. Tabii bu tabloda aşağı inen, formu azalan İmmobile var.. İki net pozisyondan faydalanamadı.. Bir sorunu var belli ki.. Ki Beşiktaş büyük ihtimalle sezon sonu onunla da yollarını ayıracak. Özetle Beşiktaş mükemmel oynamadı ama erken bir gol yemesine rağmen skoru lehine çevirdi.. İşte en önemlisi de bu..