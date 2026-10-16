Bazı galibiyetler vardır, tabeladan çok daha fazlasını anlatır. Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-2'lik zafer de işte böyle bir geceydi. Kartal, yalnızca üç puan kazanmadı; karakterini, hücum gücünü ve Avrupa'da iddialı olabileceğini de gösterdi. İlk yarıda kontrollü, temkinli ve sabırlı bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda ise sahne değişti, tempo yükseldi, goller peş peşe geldi. 60'ta Murillo'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Asllani'nin 68'deki cevabıyla sarsıldı ama dağılmadı. İşte asıl hikâye tam da burada başladı! Beşiktaş, beraberlik golünün ardından geri çekilmek yerine yeniden ayağa kalktı. Hyeon-Gyu Oh, 72'de sahneye çıktı, 79'da bir kez daha vurdu ve Alman gecesini Kartal'ın zaferine çevirdi. Güney Koreli forvet, iki golle yalnızca skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda ne kadar önemli bir koz olabileceğini de gösterdi. Bir santrforun değeri bazen dokunduğu top sayısıyla değil, doğru anda yaptığı vuruşla ölçülür zaten.. Avrupa deplasmanında geriye düşmeden, beraberlik golünden sonra da oyundan kopmadan maçı koparmak küçümsenecek bir iş değil. Beşiktaş, Almanya'da bunu başardı. Tebrikler Beşiktaş; ülkemize bu heyecanı ve mutluluğu yaşattığın için Trabzonspor'la beraber siyah-beyazlı takımı da kutluyorum.. Darısı Fenerbahçe ve Galatasaray'a!