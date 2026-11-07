A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor. Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Kadroda sürpriz tercihler ve tartışılacak eksikler var. Görünen o ki Yalçın, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek bir takım oluşturmak istiyor. Ama asıl değişimin, Belçika ve Fransa maçlarından sonra olacağını düşünüyorum. Öncelikle Arda, Hakan, Orkun, Can ve Ferdi gibi isimlerin bulunduğu bir kadroda önemli bir futbol kalitesi var. İsmi çok gündem de olsa Hakan'ı çok fazla eleştirmek de tuhaf olur. Adam uluslararası bir marka! Bu oyuncuların aynı takımda nasıl bir uyum yakalayacağı ise teknik heyetin en önemli sınavlarından biri olacak. Kadroda en çok konuşulacak tercihlerden biri Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır'ın dışarıda kalması. Özellikle Kerem'in yokluğu, hücum alternatifleri açısından tartışılabilir. Ama Kerem çok formsuz! Berke Özer'in yeniden kadroya çağrılması, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir gibi isimlere şans verilmesi de dikkat çekici. Genç oyunculara kapının açık olması güzel. Ancak Milli Takım forması sadece yetenekle değil, istikrar ve performansla kazanılmalı. Sergen Yalçın'ın yapay zekâ destekli oyuncu takip sistemi ve gözlemci ağıyla ilgili açıklamaları da önemli. Artık futbol sadece isimlere ve geçmiş başarılarına bakılarak yönetilmiyor. Performans, form durumu ve taktik uyum da belirleyici olmalı. Özetle, daha adil ve performansa dayalı bir kadro.. Montella gibi ezber kadro değil! Artık sahaya insin bu kadro, bir görelim.. O zaman herkes diyeceğini der!