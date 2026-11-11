Milli Takım'da Sergen Yalçın ile birlikte yeni bir dönem başladı. Her yeni başlangıç gibi bu dönemin de heyecanı, beklentileri ve elbette tartışmaları olacaktır. Futbolun doğasında eleştiri vardır. Teknik direktörün tercihleri, oyuncuların performansları ve yapılan açıklamalar elbette değerlendirilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var: Milli Takım söz konusu olduğunda kişise l tartışmaların önüne milli birlik ve beraberlik duygusunu koyabilmek. Son günlerde özellikle Sergen Yalçın'ın futbolcularla ilgili söylediği sözler üzerinden yürütülen tartışmaların sürekli gündemde tutulduğunu görüyoruz. Elbette söylenen sözler tartışılabilir, eleştirilebilir. Ancak aynı konuları ısrarla gündemde tutarak tartışmayı büyütmenin, her açıklamadan yeni bir polemik üretmenin kime ne faydası var? Futbolun bir de sorumluluk tarafı var. Hele ki söz konusu Milli Takım'sa bu sorumluluk çok daha büyüktür. Önümüzde Belçika ile oynayacağımız son derece önemli bir karşılaşma var. Bu maçtan galibiyet almak, Milli Takımımızın hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Böylesine kritik bir mücadele öncesinde konuşmamız gereken şey, takımımızın sahada nasıl mücadele edeceği, nasıl sonuç alacağı ve Ay-Yıldızlı formayı nasıl en iyi şekilde temsil edeceğidir. Peki, biz neyi konuşuyoruz?



OSİMHEN BEKLENİRKEN G.SARAY BEKLEMEMELİ!

Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konusu Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği... Neredeyse her gün yeni bir tarih ortaya atılıyor. Aston Villa maçında oynar mı, yetişir mi, Beşiktaş derbisine çıkar mı? Biraz gerçekçi olmakta fayda var. Nijeryalı dizinden operasyon geçirdi. Böyle bir operasyonun ardından kısa sürede sahalara dönmesini beklemek kolay değil. Hele ki Aston Villa gibi fiziksel mücadelenin ön planda olacağı bir karşılaşmada forma giymesini beklemek, tıbbi açıdan zor bir ihtimal. Osimhen oynasa oynasa belki Beşiktaş derbisinde sahada olabilir. Fakat bu ihtimalin bile zor olduğu söyleniyor. Burada asıl mesele, Osimhen'in hangi maçta oynayacağı değil, Galatasaray'ın onun yokluğunda ne yapacağıdır. Çünkü Galatasaray büyük hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmak için de yalnızca Osimhen'e bağımlı bir oyun anlayışından uzaklaşmak zorunda. Elbette Osimhen çok önemli bir oyuncu. Mücadelesi, golcülüğü, rakip savunmaya yaptığı baskı ve takım arkadaşlarına açtığı alanlarla Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor. Ancak bir takımın bütün oyun planının tek bir futbolcunun varlığına göre şekillenmesi de doğru değil. Üstelik son karşılaşmalarda Galatasaray bunun mümkün olduğunu gösterdi. Osimhen olmadan da kazanabildiğini, farklı hücum alternatifleri üretebildiğini gördük. İşte Galatasaray'ın üzerinde durması gereken nokta tam da burası. Okan Buruk'un önceliği Osimhen'i bir an önce sahaya döndürmek değil, Osimhen'siz de işleyen bir takım düzenini kalıcı hâle getirmek olmalı. Çünkü sakatlık futbolun doğasında var. Bugün Osimhen yoktur, yarın başka bir yıldız olmayabilir. Önemli olan, eksiklere rağmen takımın, hedeflerinden uzaklaşmamasıdır. Osimhen'in sağlığı riske atılmamalı. Erken dönüş beklentisiyle oyuncunun geleceği tehlikeye sokulmamalı. Tam anlamıyla hazır olduğunda formasına kavuşmalı. Galatasaray'ın ise o güne kadar bekleyecek zamanı yok. Osimhen elbette dönecek. Ancak Galatasaray'ın Osimhen'i beklerken puan kaybetmeye, oyun aramaya ve çözüm üretmekte zorlanmaya hakkı yok.