MUSTAFA ÇULCU

Maçın başlamasıyla Bursaspor önde basınca, Beşiktaş ilk çeyrekte sahasından çıkamadı. Beşiktaş'ın ilk tehlikeli pozisyonu 25. dakikada Burak Yılmaz ile geldi. Bu dakikadan sonra sahada üstün olan, gol arayan, hücum organizasyonları geliştiren taraf Beşiktaş'tı. Burak Yılmaz ilk golünde arkada saklanıp Bursa defansını uyuttu. Lens'in adrese teslim ortasını iyi bir vuruşla gole çevirdi; ikinci golünde istediği ortamı buldu, aldı götürdü ve golü attı.

Hakem Mete Kalkavan; zaman zaman oyun içinde kaldı, pozisyonlarda yer almakta sıkıntılar yaşadı. Oyunu salması, pozitif futbola destek vermesi, futbolun doğasında olan temaslara izin verip oynatması artılarıydı.

32. dakikada Bursaspor ceza alanına girişte Burak-Latovlevici mücadelesine devam kararı doğruydu.

51. dakikada Badji'nin Güven'e yaptığı harekete verdiği faul doğru; sarı kart eksik kaldı.

54. dakikada Aytaç'ın yine Güven'e hareketi net sarıydı. Hakem sarı kartını gösterdi. Ancak sarı karttan sonra Aytaç'ın tepkisi tolerans sınırlarını çok zorladı.

62. dakikada Burak Yılmaz ile Vergini mücadelesinde devam kararı doğruydu ve ardından da Beşiktaş'ın ikinci golü geldi.

79. dakikada Gökhan'ın Yusuf'a yaptığı harekette olay ceza alanının dışındaydı. Hakem doğru karar verdi ancak sarı kartı unuttu.

86. dakikada Caner'e çıkan sarı kart doğru. Burada hakem önce avantajı düşünüp sonra dönüşte Caner'e kart gösterseydi daha doğru olurdu.