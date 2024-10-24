MUSTAFA ÇULCU

G.Saray oyunu öne yıkamadı, baskı kuramadı, önde oynayıp orada kaybedip orada kazanıp üretemedi. Daha çok kontratakla pozisyon buldu. Savunmada kalabalık olunduğu anlarda zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşandı. Topu rakibe bırakıp kontratakla gelmesi beklenen atletik Elfsborg, beklentilerin aksine organize pas oyunu ile oynadı. Galatasaray'ın en zayıf karnı Yunus ile Abdülkerim arasını iyi kullandılar. Rakip kalecinin en büyük zaafı olan ilk topları sektirmesi, kontrolde sıkıntı yaşamasından G.Saray daha fazla faydalanmalıydı. Üretemediği, savunmada sıkıntıların yaşandığı anlarda oyuncu değişiklikleri bu kadar gecikmemeli. Elfsborg oyundan hiç düşmedi. Özellikle son bölümde G.Saray'a sıkıntılı anlar yaşattı. Buna rağmen üç puanı alan G.Saray oldu.

17 yıllık FIFA deneyimine sahip 44 yaşındaki Sloven hakem Matej Jug, hakemliğinin son yılını yaşıyor. Sakin ve kararlı bir hakemlik yaptı. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı. Oyunun kontrolü hep elindeydi. Problem çözen, olgun hakemliği ile kabul gördü. 16 faul ve 2 sarı kartla maçı tamamladı. 25'te G.Saray penaltı bekledi lakin top Holmen'in kapalı olan sağ koluna geldi. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Maçın en majör kararı Elfsborg lehine verilen penaltıydı. Barış kend-i ne alan yaratayım derken rakip Qasem ile girdiği mücadelede sağ kolunu fazla açtığı anda eli ile topla oynayınca doğru VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Hakem pozisyonu ekranda izlerken etrafında kimsenin olmaması ve kararını kaptan İcardi'ye izah etmesi güncel uygulamaydı. Darısı bizim hakemlerimize...