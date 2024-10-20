MUSTAFA ÇULCU

Hakem camiasının içinde bulunduğu korku iklimi, Zorbay Küçük'ü belli ki çok etkilemiş. Her basit temasa, olana olmayana faul çalıyor. İlk yarıda 16, toplamda 36 faul… Rakip ceza alanı önünde 16'da Banza, rakip Ba'dan çok temiz, faulsüz bir şekilde topu kapıyor. Trabzon şut mesafesinde lakin hakem faul çalıyor. Çok önemli bir pozisyon yok oluyor. 10 ve 21. dakikalarda Trabzonspor penaltı bekledi ancak her iki pozisyonda Ba topu elle oynamıyor. Devam kararları doğru. 25'te orta alanda, 75'te rakip ceza alanında Trabzonspor aleyhine çaldığı fauller çok tuhaf!







Maçın en önemli pozisyonu 38'de yaşandı. Trabzonspor hücumunda önce Banza faul, devamında Ba net faul yapıyor. Top henüz Banza'nın kontrolünde değil. Kaleye mesafe, diğer savunma oyuncusunun konumu dolayısıyla hakemin sahadaki yorumu bariz gol şansı değil. Umut vadeden atağa sokup Ba'ya sarı kartı göstermesine saygı duymak zorunda kaldığımız bir pozisyon. VAR karışamaz. 80. dakikada Başakşehir'in iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru. Hakemin en güzel kararı, 73'te Trabzonspor hücumunu avantaja bırakıp sonuç aldı. Döndü Crespo'ya sarı gösterdi. Maç sonu Başakşehir kulübesinin ve oyuncuların itirazlarına çıkan sarılar doğruydu.