Dibin dibini görürüz

Diyelim ki heyet inceledi, bir fazla, bir eksik neyse çıktı. Futbol tarihimizi mi değiştireceksiniz? Mümkün olmadığına göre, bu kaybolan güven ortamını yeniden tesis etmeye çalıştığımız zor günlerimizde dibin dibini görmek, yerle bir olmak demektir.

Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılıklı olarak bir heyet kurulsun son 2 sezonun ve ilk 8 haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirilmesi için hodri meydan dediler, yorumunuz nedir?

Futbolumuzun büyük ekonomisine ve taraftarına sahip, ebedi dost, ezeli rakip olan iki köklü kulübümüzün "Futbolumuzun marka değerini korumak'' için bulduğu evrensel yöntem asla bu olmamalı. Kaosu körüklemekten ve sosyal medyadaki "ben demiştim'' kışkırtmasından başka hiçbir işe yaramaz. Futbolumuza hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Anlamsız ve gereksiz buluyorum. IFAB, son yıllarda oyun kurallarında pek çok majör ve minör değişiklikler yaptı. Bazen sezon başında farklı, sezon ortasında farklı değişen yorumlar, VAR uygulamaları yapıyor. Zaman zaman değişim hızı baş döndürücü seviyeye gelen, hakemlerin bile yetişmekte, alışmakta, uygulamakta zorlandığı IFAB'ın bu yorum ve uygulama gerçekleri ortadayken, 2 yıl önce yaşanmış pozisyonlar ile bugün yaşananları örtüştürüp, özdeşleştirip, mukayese etmek doğru olmaz. Bu olay gündemi gereksiz, anlamsız ve boş yere meşgul etmekten bizi kayıkçı kavgasından öteye götürmez. İki yıl önce bariz gol şansında elle oynamalarda kırmızı, bugün kasıtlı ise kırmızı, kasıtlı değilse sarı, bir başka değişim daha önce kaleye çekilen şutta sarı kart vardı, bugün yok. (Mesela milli maçta eski uygulama olsaydı Merih, kale içinden o topu eğer elle çıkarmış olsaydı penaltı kırmızı olacaktı ama bugün penaltı -sarı olur) Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Diyelim ki heyet inceledi bir fazla bir eksik neyse çıktı; her sezon sonu resmi olarak şampiyonların küme düşen takımların tescillendiği futbol tarihimizi mi değiştireceksiniz? Bu mümkün olmadığına göre, bu olsa olsa, futbol iklimimizde kaybolan güven ortamını yeniden tesis etmeye çalıştığımız zor günlerimizde dibin dibini görmek, yerle bir olmak demektir.









SİZ ŞAKA MISINIZ?



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir programda UEFA Başkanı Ceferin'den en iyi hocalardan birini istediğini belirtip ''Sağ olsun Portekizli bir hakemi (Vitor Melo Pereira) gönderdi. 2 yıl burada kalacak inşallah bunun meyvesini alacağız '' dedi. Siz Portekizli danışmanı tanıyor musunuz, beklenen meyveler alınabilir mi?

2008'DEN bu yana ülkemize Jaap Uilenberg, Roberto Rosetti, Huhg Dallas, Giovanni Stefenato, John West Larsen, Pawel Jil geldiler, gittiler... Şimdilerde Alan Snoddy, VAR sorumlusu Joao Capella ve bugün de geleceğimizin planlaması için Vitor Melo Pereira geldi. Her gelen TFF, ''UEFA'nın en iyi eğitimcisini getirdik'' diyor ama atadıkları MHK'lara bir bakın! Özel isteklerle veya gelen tepkilerden sonra onlarca MHK değiştirilmiş eldeki değerler bir kenara atılmış. Yıl 2024, aradan 16 yıl geçmiş biz hâlâ aynı noktadayız. Bırakın aynı noktayı, daha kötü durumdayız. Yapılan yanlışları görmüyor musunuz veya görmek işimize mi gelmiyor? 16 yıllık denemeler, yukarıda saydığım isimler yetmedi bugün hakemliğimizin geleceğini Portekizli Pereira da arıyoruz! Siz şaka mısınız? Siz ''Türk hakemliğini kurtarmak mı istiyoruz yoksa daha fazla kullanmak mı?'' Sayın Pereira daha önce 8 ay Yunanista'da, 6 ay da Mısır hakemliğinin başındaydı, oralara sorun onlar anlatsın.









ARDA KARDEŞLER GS-BJK'YA REZERVE!



Bu haftaki hakem atamalarıyla ilgili görüşünüz nedir? Bu atamaların gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle bir bağlantısı var mı?

Hiçbir kurumsal ve hukuksal dayanak olmaksızın 8 Mart'ta kendilerince yarım kalan işi bitirip deneyimli isimleri liste dışı bırakan MHK'nın ön hazırlığı da olmayınca aksiyon almakta çok zorlanıyor. FIFA listesinin oluşumunda da yaşananlar ortada… Olmayan güven bugün yerlerde... Bu hafta maç yönetecek olanlardan Mehmet Türkmen, Turgut Doman, Oğuzhan Çakır ve Muhammet Ali Metoğlu önceki dönemlerde görev yapmış MHK'ların Süper Lig'e aldığı hakemler. Yani yeni yüzler değil, var olan yüzler. Aksiyon almakta zorlanan MHK majör hatalarına rağmen (siyah-beyaz hatalar) çaresiz olduğu için görev vermek zorunda. Diğer büyük takımların maçlarına deneyimlileri verirken, Samsun-Fenerbahçe maçına son hafta Gaziantep- Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Muhammet Ali Metoğlu'nu ataması ilginç. Demek ki çok başarılı bulmuşlar. Bu haftaki atamalardan çıkardığımız sonuç haftaya derbiye Arda Kardeşler rezerve edilmiş.









BUYRUN! DERBİDE UYGULAYIN



TFF yönetimi, "Amatörden bir çocuk 2 sene de Süper Lig de maç yönetebilecek. Eğer performansı çok iyi ise bu süre 1 seneye de düşebilecek'' bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Bu olur mu?

Kimse kimseyi aldatmasın. Bir hakemin yetişmesi öyle kolay iş değildir. Sadece nazari VAR eğitimi için en az 3 ay, sahada uygulama becerisi için en az 3 yıl gerekir. Ülkemize VAR geleli 6 yıl oldu hâlâ tartışıyoruz. Biraz hafızamızı kurcalayalım; bu VAR geldiğinden bu yana kaç MHK, kaç eğitimci ve hakem kellesi aldı? Giden MHK klasman yapar gelen MHK havuz sistemi koyar. Bu havuz sistemi yeni bir icat değildir, yıllardır denenmiş bir sistemdir ve yıllardır bu kısır döngü ülke hakemliğini bu hale getirmiştir. MHK talimatı Md. 36'da atamalarla ilgili "Tüm hakem ve gözlemciler her kategorideki müsabakalara atanabilirler'' der. Yeni sisteme gerek yok ki zaten talimat buna izin veriyor. Bulun amatörden atayın Süper Lig'e… Sizi tutan mı var? Yıllarca rahmetli Hilmi Ok sezon başı seminerlerinde "Amatörden bulup Süper Lig'e hakem atayacağım'' derdi. Ama hiç olmadı! Üstelik şimdi VAR'lı sistem var. Bu şartlarda bu çok daha zor. Şu an ki Süper Lig havuzunda 47 hakem var. Bu hafta ligin 9. haftası oynanacak. Maç sayısı toplam 81… Ligde sadece 1 maç dahil maç yönetmiş hakem sayısı 21… 3 maç ve üzeri alan hakem sayısı 15, yani ligi 15 hakemle götürüyorsunuz. TFF 1. Lig'den havuza gelen sadece 2 hakeme Süper Lig'de maç verebilmişsiniz, onun da biri babasından torpilli. Geriye kalan 24 hakem az çok deneyimli, yetişmiş ve VAR eğitimi-sertifikası almış. Onlara maç verememişsiniz de amatörden 1 yıl içinde Süper Lige maç yönetecek hakem olacak diyorsunuz, söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz? Hadi buyurun önümüzdeki hafta G.Saray- Beşiktaş derbisi var. Geçtim yeni yüzleri diye oluşturduğunuz kandırmaca algıyı geçen yıllarda süper lig deneyimi olan Çağdaş Altay, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan, Erkan Özdamar, Kürşad Filiz veya Yiğit Arslan'ı atayın da görelim...