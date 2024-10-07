MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray golü bulana kadar Alanya kalesini ablukaya aldı. Yunus hafta arası Rigas'ta attığı golün aynısını burada da ağlara gönderdi. Orada asisti Davinson'dan, burada Sara'dan geldi. Belli ki çalışmış. Oyunu geriden kurma arzusu içinde olan Alanyaspor'a yapılan presle kısa sürede topları kazanan Galatasaray, bütün hücum aksiyonlarını uyguluyor. Garip olan şu; Alanyaspor'un ilk etkili atağı 35'te geldi. O ana kadar istatistiklerinin karşısında hep sıfır vardı. Hakem Mehmet Türkmen 6'da Balkovec'e gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tam hakemlik karakterini ortaya koydu diyecektim ki 10'da Mertens topsuz alanda Augusto'nun suratına öyle bir dirsek atıyor ki şiddetli hareketten kırmızı. Eğer 'kırmızı nasıl olur?' diye sorarsak işte kırmızı böyle olur diyeceğimiz bir pozisyon. Ama hakem faul dahi vermiyor! Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, saygı duyar ki! Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış. Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. İhraç dışarıda başlıyor, içeriye devam ediyor. Bunu sahada hakem verecek ama VAR a yaslanıyor. Eğer "Balkovec kendini attı" diyorsan, bas sarıyı… Sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor, tabi sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan sensin, bilmem farkında mısın? Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama ben uyarayım; jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz.