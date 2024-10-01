MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş ilk yarıda 5'li savunma yapınca Kayserispor'a göre daha etkili gözüktü. Savunma ile hücum arası zaman zaman 70 metreye uzadı. Svensson sakat, Masuaku cezalı, son maçların formda oyuncusu Al- Musrati olmayınca öne çıkmakta zorlandılar. Paulista ve Uduokhai savunmada rakibe geçit vermedi. Beşiktaş, ikinci yarı ön bölgede etkili olmaya başladı. Mesafeyi kısalttı ve yaptığı presle Baran'dan Fernandes'in kaptığı topla golü buldu. Bu golde oyunu geriden kurmaya çalışan Kayserispor kalecisinin büyük hatası vardı. Beşiktaş, hakem hatalarına rağmen hak ettiği üç puanı aldı. FIFA hakemimiz Atilla Karaoğlan bu maçı dahi yönetemiyor, saçma sapan kararlar veriyor. Kendine güldürüyor. İlk yarıda çaldığı 9 faul düdüğünün en az 3 tanesi gereksizdi. Çok basit temaslara bile faul veriyor. 72'de Kayserispor kalecisi topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu, ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyon net penaltı! Eee Atilla niye atışı tekrar ettiriyorsun? Top oyuna girmiş, oyun başlamış, 8 numaralı Kartal'ın hatasından sana ne! Yapmasın! Beşiktaş'ın penaltısı badem oldu. Yazık çok yazık… 75'te VAR'a bırakmadan sahada verdiği penaltı net doğru bir karardı. Rashica'yı kaçıran, arkada kalan Attamah'ın ayağa darbesi net penaltıydı. 83'te Attamah'ın ceza alanı içinde İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdiği pozisyon penaltıydı, hakem vermedi. Dönen top Kayseri atağı olarak Beşiktaş ceza alanı içinde bu kez Uduokhai topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı Paulista'nın kafasına ayakla vuruyor, araya kafayı sokmaya çalışan Nazon sanki kendi kafasına gelmiş gibi kendini yere atıyor, Atilla penaltı verdi. Yahu Atilla sen nereye bakıyorsun? Böyle pozisyon mu takip edilir? VAR müdahalesi ile penaltı iptali doğruydu. Eğer VAR olmasaydı bu maç için çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık… Vah ki vah! FIFA hakemimiz buysa varın gerisini siz düşünün…