MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe 7-8 oyuncu ile geriye yaslanınca rakip geçen seneki forvetinden üç önemli ismi kaybetmiş olsa da oyuna baskılı başladı. Fenerbahçe bu baskıya karşılık ilk etkili kombinasyonunu yaparak rakip alana yerleşince Çağlar'la golü buldu. En-Nesyri 36, 47 ve 70'te üç net pozisyon buldu ancak golü bulamadı. Kaleci Livakovic sahanın en iyisiydi. Fenerbahçe açısından zamanlama olarak muhteşem bir galibiyet oldu. Fransa'nın son yıllarda yetiştirdiği 41 yaşındaki hakem Benoit Bastien temaslı futbola izin verince, kora kor bir mücadele seyrettik. Öz güvenli ve soğukkanlı bir hakem. Saygı ve disiplinini bozabilecek davranışlara karşı son derece duyarlı. Maçın hemen başında Mourinho teknik alandan öne çıkınca hakemden sözlü uyarı aldı. Becao hakeme sözlü itirazda bulununca sarı gördü. Mert Müldür'e çıkan sarı karttan iki dakika sonra Amrabat'a aynı kontrolsüz hareketi yapan Rasmussen'e sarı çıkarmaması adaleti zedeledi. Maçın önemli kararı 73'te geldi. En- Nesyri topla ceza alanı ön çizgisinden içeriye doğru ilerlerken Allister tarafından ceza alanı dışında düşürüldü. Machida yandaydı ancak kademede değildi. Dolayısıyla pozisyon bariz gol şansı ve Allister'a çıkan kırmızı kart doğru karar. Diğer önemli pozisyon 89'da Union lehine verilen penaltı kararıydı. Önceden sarısı olan Osayi rakip Niang'a yapmış olduğu kontrolsüz hareketi dolayısıyla penaltı ve ikinci sarı karttan ihraç kararı doğruydu. Başarılı bir performans sergileyen Bastien'in gösterdiği diğer sarı kartlar yerindeydi.