MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakikada net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray sağlı sollu Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince, PAOK'un orta sahası çöktü. Galatasaray üçüncü bölgeye yerleşti. Despodov ve Schwab değişikliklerinin geç gelmesi, Galatasaray'ın avantajı oldu. Okan hoca, sahada etkin kalmak adına doğru zamanda doğru hamleler yaptı. İspanyol Alejandro Jose Hernandez sahada ve VAR'da başarılı görevler yapan UEFA'nın deneyimli hakemi. Bu maça özenle seçilmiş bir atama. Oyunu oynatma isteği yüksek, disipline önem veren bir yönetim anlayışına sahip. PAOK, Chalov ile 28'de faul bekledi, hakem vermeyince sözlü itiraz eden Ozdoev'e ve teknik direktör Lucescu'ya anında sarı kartlarını göstererek otoritesini gösterdi. 25'te Castro arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi, VAR ile iletişim kurdu, doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere gol verilmeliydi.