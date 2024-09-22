MUSTAFA ÇULCU

Maçın başında her iki takım da ikinci bölgede boşluklar buldu. Savunmadan çıkarken de top kayıpları yaptılar. Fenerbahçe kontratakla özellikle Maximin'in bölgesinden gol aradı. Galatasaray, Osimhen'e yüksek oynayıp indirdiği toplarla pozisyon aradı. Bu yöntemle de ilk yarıda iki gol buldu. Çağlar üç kez olmasına rağmen, 2. golde Mertens'e engel olamadı. İsmail kötü oynadığı ilk yarı sonunda yerini Amrabat'a bıraktı. İkinci yarı Galatasaray daha temkinli ve kontrollüydü. Fenerbahçe ise şuursuzca gol arayan taraf iken üçüncü golü yedi. Kazanılan penaltı golü getirdi ama oyunu çevirmelerine yetmedi. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı.









Maçın hakemi Atilla Karaoğlan 23. dakikada her iki kulübeye kime gösterdiğini anlayamadığımız birer sarı kart göstererek ve 25'te yedek oyuncu Mert Hakan Yandaş'a çıkardığı sarı kartlarla oyunu disipline etmeye ve kontrol altında tutmaya çalıştı. Dusan Tadic'e yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla Yunus'a çıkan sarı net doğruydu.

Maçın en kritik pozisyonu 36. dakikada yaşandı. Fenerbahçe atağında Dzeko topla ilerlerken arkada kalan Sanchez rakibine yetişmeye çalışırken faul yaptı. Faul olduğu esnada Dzeko topu sola çekerek vurma mesafesindeydi. Sağda bulunan Abdülkerim pozisyona yakın ancak kademede değildi. Bu bariz gol şansı dolayısıyla Sanchez'in ihraç olması gerekirdi. Hakemin görüşüne göre bariz gol şansı yok olmalı ki sarı kart gösterdi. Hakem, sol kolu ile Dzeko'nun sola gittiği işaretini yapıyor. Ama top önünde olan Dzeko, bir vuruşta kaleye gol yapabilecek mesafedeydi. Göreceli olan, yoruma açık bu pozisyonda hakem kırmızı da verse, sarı kart da verse VAR kesinlikle karışamaz.









43. dakikada Maximin'e yaptığı kontrolsüz faul sebebiyle Kaan'a çıkan sarı kart doğruydu. 61. dakikada Abdülkerim ile Fred mücadelesinde hakem Fenerbahçe lehine bir penaltı yarattı. Komediydi! Kimse bir şey anlayamadı. Verdiği bu penaltı ve penaltıdan sonra verdiği-vermediği fauller, sarı kartlar, tuhaf ve dengesiz olmaya başladı. Hakemin zayıf tarafını yakalayan Cengiz, nasıl olsa komedi penaltı çalabiliyor diye 83. dakikada bir deneme atlayışı yaparak kendini yere attı. Kesinlikle bu aldatmaya yönelik davranışa sarı kart çıkmalıydı ama hakem kartı çıkarmadı.