MUSTAFA ÇULCU

Eğitimin, gelişim için ne derece faydalı olduğunu inkar edemeyiz. Hakemler üzerinde en etkili yöntem, MHK'nin 'Maç atama yöntemi'dir. Hakemler öncelikle MHK'lerin liyakatine, adaletine, dürüstlüğüne bakar. Bunu da hakem atamaları üzerinden işi çözerler. Haftalarca "Biz adiliz, adaletliyiz, şeffafız, herkese aynı mesafedeyiz" demenize gerek yok. Atama icraatları her şeyi anlatıyor. Sezon başı Süper Kupa finalinin, önceki sezon ligin yükünü taşıyanlar dururken Atilla Karaoğlan'a verilmesiyle hakemler arasında "MHK'nin altın çocuğu" olduğu konuşulmaya başlandı. Sezon başından şu ana kadar sahada ve VAR'da yönettiği Atilla'nın başarılı olduğunu, derbiyi hak ettiğini söyleyemeyiz.







OLSA DÜKKAN SENİN BAŞKAN!

Seminerlerde yaşananlar onun adına sıkıntılı süreçler olmasına rağmen MHK desteği ile güçlenerek yoluna devam ediyor. Kısacası liyakat ve hak ediş değil adamcılık ve sportif siyaset ağır basmıştır. Tüm bunlardan sonra derbiye atanması beklenen ihtimal değil, çaresiz bilinen bir atama oldu. Çünkü başka isim yok. 8 Mart operasyonunun devamı olarak mevcut hakemler arasından öyle bir kıyım oldu ki verilebilecek başka hakem kalmadı. Sayın Dursun Özbek, "Başka hakem mi bulamadınız da Karaoğlan'ı verdiniz?" derken tepkisinde haklı. Biz de sayın başkana "Olsa dükkan senin" diyoruz.Yok yok yok… Yetişmiş değerleri silip atıyoruz. Elde kalan maalesef bu. Hakem camiası sarı öküzü vereli çok oldu. Hakemler korku ve haz arasında çelişkiler içinde yönetiyorlar. Acaba bana sıra ne zaman gelecek diye… Maçları izlerken hakemlerin gözlerine, beden dillerine bakın, demek istediğimi anlayacaksınız. MHK'lerin asli görevlerinin başında kelle almak değil, hakem yetiştirmek gelir. Bu önemli derbide hakem Atilla Karaoğlan, kendi içinde sıkıntılar yaşayan hakem camiasının sığ ikliminden arınmış, önceki maçlarla ilinti kurmadan sadece gördüğünü çalan çağdaş hakemlik adına evrensel oyun kurallarını uygulamaktan başka çaresi olmadığını bilerek, korkmadan yönetmek zorunda olduğunu bilmeli. Dikiz aynasına bakarak ileriye gidilemeyeceğini bilmeli "Bu maç son maçımdır" diye sahaya çıkmalı. Her hakem sahada öyle veya böyle düdük çalar ancak marka hakem olabilmek bu büyük zorlu derbileri başarı ile yönetmekten geçer.