MUSTAFA ÇULCU

Hem G.Saray-Rize hem de Trabzon- Beşiktaş maçlarında beyin sarsıntısı gerekçesiyle 2 futbolcu oyundan çıktı ve takımlar 6 değişiklik yaptı. Siz "Talimatta yok'' dediniz. Talimatta olmayan bir şey nasıl uygulanır?

IFAB, 2 Mart 2024'teki genel kurulunda buna onay verdi ve 1 Temmuz 2024'te geçerli olduğunu tüm dünyaya yayınladı. Beyin sarsıntısı sonrası oyuncu değişikliği, kural kitabına girdi. Ancak uygulayıp uygulamama konusunda ulusal federasyonlar bunu iç talimatlarına koymak ve lig başlamadan ilan etmek zorundadır. Ama lig öncesi TFF bunu talimatlara koymayarak kurumsal bir skandala imza attı. Tabii ki önerilen değişikliklerin odak noktası; adalet, eşitlik, dürüstlük, oyunun gelişimi, seyircilerin memnuniyeti ve kuralların evrenselliğini korumaktır. Oyun kurallarına girmiş bir değişikliği, 'Dünya biliyor. Ben niye uygulamayayım, ne var bunda?' diyebilirsiniz. Tabii ki uygulanmalı. Evrensel futbolun gereği, benim futbolum neden bundan faydalanmasın? Ancak kurumsal ve hukuksal yapı gereği, müsabaka talimatına koymak zorundasınız. Şimdi; takımlardan biri ''Kural hatası var" diye bir müracaat ederse gör bak o zaman neler oluyor!

Oyun kuralları kitabında olup da ulusal federasyonların tasarruflarına bırakılmış birçok madde var. Bu da onlardan biri. Üzücü olan, sezon başından itibaren yaptığımız programlarda uyardık, lakin kimse ilgilenmedi. Bu duruma TFF de dahil.

Ne zaman ki Galatasaray-Rizespor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında uygulandı, herkes dikkat kesildi. Oysa 31 Ağustos'taki Ümraniye-Karagümrük maçında da bu kural uygulanmıştı. Buna rağmen TFF konuya duyarsız kalarak bugüne kadar talimatlara ne yazık ki koymadı. Hayretler içindeyim... Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in 6. değişikliği yapma esnasında hakemlerin de konuyu bilmediklerinden dolayı yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirmesi ise içler acısı durumun net göstergesi.B u değişiklikle ilgili genel prensipler;









- Her takımın bir maçta en fazla bir 'beyin sarsıntısı değişikliği' kullanmasına izin verilir.

- Halihazırda kullanılan oyuncu değişikliği sayısına bakılmaksızın 'beyin sarsıntısı değişikliği' yapılabilir.

- Halihazırda gerçekleştirilen değişikliklerin sayısına bakılmaksızın belirtilen yedek oyuncu sayısının kullanılabilecek maksimum 'normal yedek oyuncu' sayısıyla aynı olduğu müsabakalarda ' beyin sarsıntısı değişikliği' için daha önce değiştirilmiş bir oyuncu ne olursa olsun herhangi bir zamanda kullanılabilir.

- Bir 'beyin sarsıntısı değişikliği' yapıldığında rakip takım herhangi bir nedenle 'ilave bir yedek oyuncu' kullanma seçeneğine sahiptir.

- Beyin sarsıntısı değişikliği yapmak normal oyuncu değişikliği fırsatlarının sayısına ilişkin herhangi bir sınırlamadan ayrıdır.

- Ancak eğer bir takım 'beyin sarsınt-ı sı değişikliği' ile aynı anda 'normal oyuncu değişikliği' yaparsa, bu onun normal oyuncu değişikliği fırsatlarından biri olarak sayılacaktır.

- Hakem ve diğer maç görevlileri özellikle de 4. hakem; bir oyuncunun değiştir-i lip değiştirilmeyeceği veya normal bir değişiklik veya 'beyin sarsıntısına bağlı değişiklik' ile değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda takımın karar vermesine karışamazlar.

- Gerçek veya şüphelenilen bir yaralanmanın 'beyin sarsıntısı değişikliği' yerine kullanılmasının uygun olup olmadığına karar veremezler.

- Beyin sarsıntısı değişikliğinin uygun olmayan bir şekilde yapıldığına dair endişeler varsa ilgili yetkililer bilgilendirilmelidir.

- Beyin sarsıntısı değişikliğine takım yetkilileri, doktorları karar verir, hakemler karışamazlar.



Bu anlayış kaosu tetikler!



Bu hafta ligde hakemleri nasıl buldunuz?

Hakem performanslarından önce MHK'ye bakmamız gerekiyor. IFAB'ın onay verip yayınladığı 'Beyin sarsınt-ı sı oyuncu değişikliğini sezon başında MHK ve Hakem İşler i Koordinatörlüğü acilen TFF yönetimini ve Hukuk Kurulu'nu bilgilendirip Müsabaka Talimatı'na girmesini sağlamalıydılar. Hakem atamaları evrensel ölçütler, temayüller, kriterler ve prensipler çerçevesinde yapılırsa daha saygı görür. Atamaları yapanların liyakatleri, kurumsal hafızaları olması arzu ed-i lendir. UEFA, REF.CON üyesi olan ülkemizde, 'Ben yaparım olur anlayışı' ile atamaları yaparsanız sıkıntı yaşanır. Bu kabul edilemez bir kültürdür ve kaosu tetikler.



Kardeşler korku içindeydi



Galatasaray-Rizespor maçında Arda Kardeşler, içinde bulunduğumuz hakemlik ikliminden çok etilenmiş. Gerginlik içinde haz ve korku arasında gitgel yaşayarak 5-0'lık maçı yönetti. Bu maçta pozisyon içinde kalıp sırtına top yemesi bir FIFA hakemine yakışmadı.



Meler şeklen sahadaydı



Kasımpaşa-F.Bahçe maçında Halil Umut Meler şeklen sahada, zihnen Bernabeu stadındaydı. 51 saat sonra Şampiyonlar Ligi maçı yönetecek kadrondaki elit hakeme ligde maç vermek akıl tutulmasıdır. FYS (Futbol Yönetim Sistemi) maç tebligatı yapıldığında Meler 1.5 saat onay vermemiş, sonra MHK ile görüşmeler olmuş ve onaylamış. İddialar böyle. Bu görüşme trafiğine rağmen Meler'in bu maçı kabul etmesi de ayrı bir sorun. Maçı F.Bahçe kazanmamış olsaydı 10. dakikada Meler'in sahada VAR hakemlerinin ekranda veremediği penaltının hesabı çok ağır kesilirdi.



Hakem beceriksizliği



Trabzon-Beşiktaş maçında Ali Şansalan iki takımdan tepki aldı. Kararlardan daha etkili olan hakemlerin beden dilidir. Şansalan'ın beden dili kabul görmediği için verdiği kararlardan dolayı tepki aldı. Visca'nın kırmızı kartını sahada hakem verebilmeliydi. Bu kırmızı kart bir VAR başarısı değildir. Hakemin yetersizliği, beceriksizliğidir. Visca'ya çıkan kırmızı doğru. Masuaku'ya sarı kart doğru. İki pozisyon arasında çok fark var. Banza'ya yapılan taktik faulleri çözmeyince ve Beşiktaş'ın avantajını kesince hakem kızdırdı.