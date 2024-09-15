MUSTAFA ÇULCU

Ç.Rizespor bu sezon ilk defa beşli savunma ile oyuna başladı. Bu anlayışı evinde Fenerbahçe'ye 5 gollü mağlup oldukları maçtan İlhan Palut'un etkilenip dersler çıkardığı "Savunma güvenliği önceliğimizdir" düşüncesini akıllara getirdi. Ama yine başarılı olamadı. Defans arkasına atılacak uzun toplarla Sowe ve Akintola ile golü aramak maça başlarken futbol adına küçülmek demektir. Galatasaray hızlı ve iyi başladığı maçta ilk 25 dakikada duran iki toptan benzer iki gol bulunca rahatladı. İlk yarı Rize yarı alanında tek taraflı tek kale oynanan bir maç oldu. Rizespor rakip ceza alanına ilk defa ilk yarının uzatma dakikalarında girebildi.

Osimhen çok istekli, rahat ve arzulu idi. Sanki uzun yıllardır Galatasaray'da oynuyormuş gibi. Tribünlerin kabulünü ve desteğini aldı. Oyununun başından itibaren maç kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, ikinci yarıya hızlı ve golle başladı. Rizespor 5'li defansı bıraktı ve sahaya yayılmaya başladı ama nafile bir cabaydı. Maç zaten üçüncü golde bitmişti. Okan Buruk, önümüzdeki hafta maç trafiğini düşünerek doğru zamanda 4 oyuncu değiştirerek doğru hamle yaptı. Oyundan çıkana kadar Sara sahanın en iyisiydi. G.Saray 5-0'lık farklı ve haklı bir galibiyet aldı.

Maçın tecrübeli hakemi Arda Kardeşler, ülke hakemliğimizin içinde bulunduğu iklimden belli ki çok etkilenmiş. Oldukça gergindi. Bu iklimde maçı yönetebilmek kolay değil. Bizim iklimimizde hakemlik sadece sahada olmuyor. Saha dışı da çok önemli. Hakemin karmaşık duygular içinde olduğu yüzüne yansıyordu. Bu gerginliği sahada yer almasına engel olduğu için pozisyonların içinde kalıyordu.

13'üncü dakikada top Rizesporlu oyuncudan taca çıktı, hakem çözemedi tacı Rizespor attı. 19'uncu dakikada hakem pozisyonun içinde kaldı. Toptan kaçamadı ve sırtına top isabet etti. Bu görüntü FIFA hakemine yakışmayan bir durumdu. 77'nci dakikada Rize penaltı bekledi ama Abdülkerim'in kolu kapalı olduğu için zaten buna penaltı verilmez. Ama bu kadar açık pozisyonda bile hakem kolayı seçip elini kulağına götürerek VAR ile temas sağladığını noter tasdiki aldığını göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz şovlar. Beyin travmasından dolayı yapılan 6. değişiklik müsabaka talimatımızda henüz yok. Büyük sıkıntı.



İCARDİ GELİYOR

G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı için ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro İcardi'nin son durumuyla ilgili konuştu. Tangocu'nun yarın (pazartesi) döneceğini söyleyen İnce, "Artık bizimle çalışacak" derken Ziyech için süre vermedi. Sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılıların vazgeçtiği iddia edilen F.Bahçe'nin yeni transferi Kostic ile ilgili de "Bize gelen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.