MUSTAFA ÇULCU

Karaoğlan fal açar gibi penaltı verdi!

İhsan Derelioğlu ile sahaya çıkan Trabzonspor iki kanat beklerini değiştirmiş, Eren Elmalı solda, Malheiro sağda, savunmanın merkezinde Mendy ile oyuna başladı. Eyüpspor oyuna etkili girdi. İlk 10 dakika Trabzonspor'u kendi yarı alanından çıkarmadı. Daha sonra Trabzonspor dengeyi sağladı. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyun biraz hareketlendi. Eyüpspor, hücum organizasyonlarında biraz daha üretken görünse de sahada seyir zevki düşük bir futbol vardı. Oynanan fu-t bolun hakkı da beraberlikti.

Trabzonspor'a acilen bir oyun aklı ve iyi bir santrfor lazım. Transferi konuşulan D.Kongo Milli Takım oyuncusu, 28 yaşındaki Simon Banza umarım Trabzonspor un santrfor mevkisine ilaç olur.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın geçen hafta Antalya-Hatayspor maçının devre arasında yaşadığı darp olaylarından sonra bu maça atanması son derece yanlış... Belli ki hâlâ daha Antalya'da yaşadıklarının etkisinde. Kafası meşgul ve tedirgin.

Maçın 45+1. dakikasında çevre kontrolü yapamadığı ve oyunu okuyamadığı için Eyüpspor un çok iyi bir atağını kesti. Oyunu avantaja bırakması, verdiği faulden daha değerli olurdu.

77. dakikada görmediği halde fal açarcasına Eyüpspor lehine bir penaltı çaldı ki tam bir skandal. Mendy ayağını uzatıyor yere basmış, rakibe hiçbir müdahalesi yok. Eyüpsporlu Seşlar ile arasında neredeyse tır geçecek kadar mesafe var. Seşlar kendini yere atıyor, hakem Atilla şaka gibi, görmediği halde penaltı veriyor! Devreye VAR giriyor da skandal kararı düzeltiyor. Hakemi de maçı da kurtarıyor. Sonra hakemi aldatmadan dolayı Seşlar'a sarı kart gösteriyor. Bu penaltı kararını gördükten sonra FIFA hakemi buysa varın siz gerisini düşünün.

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HAKEMLİK YÜREK VE YETENEK İŞİDİR

Beşiktaş maça çok hızlı, üstün bir tempo ile girdi. Sürekli topa sahip olan, üretken ve golü arayan taraftı. Sivasspor 5'li defans kurgusu ile savunma yaptı. Kontratakla gol aradı.

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun maçın hemen başında Sivas ceza alanı ön çizgisinden girişte İmmobile- Sonko mücadelesini devam ettirmesi doğruydu. İmmobile-Manaj didişmesinde sadece İmmobile'ye sarı çıktı. Önce Manaj sarılıyor, devamında İmmobile grekoromendeki gibi iki eli ile el-ense çekiyor. Vuruyor diyenler çıkabilir, sunulan maç görüntüsünde vurmayı net göremiyoruz. Bu görüntüye göre sarı kart yeterli. Açık penaltıyı göremiyor ki İmmobile'yi görüp ihraç etsin. Hakemlik yürek ve yetenek işidir.

24. dakikada Radakovic'in genişlemiş olan açık sol kolu ile topla oynamasını ekran başında ve stadyumda tüm izleyenler gördü ama sadece hakem görmedi ve penaltıyı vermedi. Bu kabul edilemez! VAR'ın devreye girip penaltının verilmesi asla bir VAR başarısı değildir (VAR'ın asli görevi bu zaten. Gerçi o da 4 dakika inceledi, neyi incelediyse!)

Bu tam bir hakem yeteneksizliği ve rezaletidir. Böyle hakemlik olmaz.

Günümüz hakemlerinin en büyük zaafı, VAR'a yaslanarak hakemlik yapması! Çünkü yetenekleri kısıtlı ve korkuyorlar. Yetenekleri varsa bile bu sistemde köreliyorlar. Haaa onlar da bu sistemden memnunlar, umurlarında bile değil. Bu rezaletlere rağmen her hafta maç almaya devam ediyorlar. Ne öğreten ne eğiten ne de sorgulayan var. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Verdiği vermediği tutarsız fauller ve kartlar o kadar çok ki hangi birini yazayım? Maç bitti ise ona şükredelim…