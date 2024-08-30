MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor için 90 dakikada bitirilmesi gereken maç anlamsız uzatmalara ve penaltılara kadar gitti. Direğe takılan penaltıyla tur gitti, Avrupa bitti. Üzücü...

Litvanya'lı 39 yaşındaki Andris Treimanis, asla üst düzey bir hakem değil. Faul ve kartlarda standardı yok. Abdullah Avcı'nın 41. dakikadaki itirazında hakem sözlü uyardı sonra sarı kart çıkardı. Sarı kart Abdullah Avcı'ya değil, kulübedeki arka planda itiraz eden Trabzonlu yöneticiye çıktı. 26'da rakip ceza alanı önünde Görtler'in, Ozan Tufan'a girişi net kontrolsüz faul ve sarı kart olmalıydı. Hakem yanıldı! Hareket topa diyerek oyunu devam ettirdi. Oysa Görtler topa değil, Ozan Tufan'ın ayağına vurdu. Aynı oyuncu, 65'te bu kez önce topa sonra Mendy'nin göğsüne ayakla bir faulü var. Son anda ayağını dizden bükmesi sarı kart sınırını zorladı (border line). Hakemin kırmızı kart çıkarması daha doğru karar olurdu. UEFA'nın bu tür müdahalelerde kriterleri gözden geçirmesi gerekir. Sadece dizden kısmen kırık olması kırmızı kartı kurtarmamalı. Çünkü rakibini görüyor ve sağlığını tehdit ediyor. Orta alandan 51'de Mendy hızla atak başlatırken Milosevic kendisini tutarak durdurdu ve aynı Milosevic 90+6'da yine aynı hareketi yine Mendy'ye yaptı ama hakem sarı kartları pas geçti. Sarı kartı bulunan Görtler sürekli faullü oynadı ama ikinci sarıyı görmeden oyunu tamamladı! Görtler hakemin asker arkadaşı olsa bu kadar toleranslı olamaz. 115'de de sarısı olan Noah'ın, Cihan'a yaptığı kontrolsüz faul de ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı ama hakem yine idare etti, vermedi.