MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe'de Fred'in dönmesi ile hücum gücü temposu ve pas ritminin arttığını gördük. Fred-İsmail birlikteliği hücuma çok olumlu yansıyor. Mourinho, "Fred'i özlüyorum" derken haklıymış. Fred de golleri özlemiş. Attığı gollerle hattrick yaparak muhteşem dönüşünü izledik. Maçın hakemi Turgut Doman'ı, MHK bir yerlere hazırlıyor olmalı henüz maça çıkmamış pek çok hakem varken tam destekle 3 hafta da 3 maç veriyor! İlk hafta Galatasaray- Hatayspor maçında sıkıntılı, 2. hafta Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasında daha da sıkıntılı ki gözlemcisi, iki siyah-beyaz hata yazmış. Bunun anlamı; "Bu hakem en az 4 hafta maç bekler" demek ama MHK raporu yok saymış, başarılı bulmuş olmalı ki bu hafta Rizespor-Fenerbahçe maçına vermiş. Tuhaf olan şu; Kayserispor-Sivasspor maçındaki hakem, gözlemci, yardımcılar, VAR/ AVAR herkesin bu hafta yine maçı var! Eyyy MHK! Siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz?

kemliği yönetenler önce kendileri görevlerinde atamalarında adaletli görev yapacaklar ki sahadaki hakemlerden adalet beklesinler.









4. dakikada Fred'e çıkan sarı kart komedi.

7. dakikada Sowe ile mücadelesinde Djiku yerde kaldı nefes almakta zorlandığı görünürken hakemin oyunu devam ettirmesi oyuncu sağlığı açısından hatalıydı.

18. dakikada Rizespor ceza alanı sol köşesinde Oosterwolde'ye arkadan gelip sırtından yüklenen Olawoyin'in hareketi net penaltıydı. Rizeli oyuncunun topla oynama düşüncesi hiç yok. VAR'ın karışmayacağı bir pozisyon.

Futbolun doğasında olan temaslı oyuna izin vermek, farklı açık faulleri atlamak farklı şeyler. İlk yarıda hakemin verdiği, vermediği fauller sarı kartlar çok çelişkili. Oyun kızışıyordu ki devre hakeme nefes aldırdı.

58. dakikada Rize penaltı beklentisi içinde oldu ancak penaltılık bir durum söz konusu değildi. İkinci yarıda F.Bahçe'nin golleri gelince oyun da rahatladı hakem de…