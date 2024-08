MUSTAFA ÇULCU

Özbostan: F.Bahçe, 2-0 önde olduğu Göztepe maçında 1 puanla yetindi. Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim'' dedi. Haftanın en çok konuşulan maçı oldu. Yorumunuz nedir?

Göztepe karşısında ilk yarıda motivasyon ve oyun kontrolü Fenerbahçe'deydi. Soyunma odasına 2-0 önde giden Fenerbahçe, ikinci yarının başında saha dışında başlayıp saha içine yansıyan ve de oyunun durmasına neden olan olaylar nedeniyle motivasyonunu kaybetti. "Neler oluyor'' diye kafalar karıştı, bu dakikadan sonra sahada şeklen var ama mantalite olarak yok gibiydiler... Bence beraberliğin ana sebebi bu. Geçen sezondan bu yana futbolumuzda saha içini değil de sürekli saha dışını konuştuğumuz için doğal olarak iklim hafızası olan Fenerbahçeli futbolcuların, bu durumdan olumsuz etkilendiklerini düşünüyorum. Mourinho'nun geçen haftaki demecinden de bunu anlayabiliyoruz. Mourinho markasını dünya futbolu kabul etmiş. Tabi ki böyle bir markadan kimse sihirbazlık beklemiyor. O bir Mandrake değil ki o bir teknik adam. Futbolun üstadı Mourinho... Ülke futbolu ve özellikle Fenerbahçe taraftarı tecrübesi, donanımı, bilgi birikimi, dehasından farkındalık ve kalite bekliyor. O kadar... Ancak şu ana kadar bu beklentileri göremedik. Mourinho'nun elinde kaliteli ve zengin bir kadro, müthiş destek ve sevgi dolu taraftar kitlesi var. Uyum açısından kendisine biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Ancak bu zaman öyle uzun olamaz. Çünkü Fenerbahçe taraftarının sabrı tükenmiş durumda. Milli maç arasından sonra her şeyin yoluna gireceğini, beklenen ışığın geleceğini düşünüyorum.











PFDK SEVKLERİNDE GÖRÜNECEK



Göztepe maçında oyunun durmasına sebep olan olaylarda güvenlik zafiyeti olduğu gerçek. TFF temsilcileri maç sonu gece boyunca sabah 06.30'a kadar olaylarla ilgili raporlarını yazmışlar. Her konuyu tek tek tespit etmişler ve raporlarına yansıtmışlar. PFDK'ya sevkleri görünce her şey ortaya çıkacak. Hakemlerin maç planlarında, "Böyle durumlarda neler yapılır" diye bir ön hazırlıkları kurumsal hafızaları, yönetim ve yöneticilik becerileri olması gerekir. Hakem sadece faul, taç, aut, penaltı, ofsayt için düdük çalan bir obje değildir. Kitlelere yön veren toplumsal, kültürel mozaik ve iklimi bilmek zorundadır. Ama nerdeeee... Kim anlatacak, kim öğretecek, kim kendini güncelleyecek, kim yetiştirecek? Anlatmak, öğretmek, yetiştirmek için deneyim, ufuk, vizyon ve öngörü sahibi olmak gerekir



BU HAKEM BAŞARISIZ



ÖZBOSTAN: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile karşılaşacak. Sarıkırmızılı takımın oyunu umut veriyor mu?

Maçın hakemi de tartışılan bir isim... Young Boys'un yaş ortalaması 23.6, genç bir takım. Hem gelecek vadeden hem de uluslararası deneyim sahibi olan oyunculardan kurulu hızlı, agresif ve yüksek pres ile oynayan, Avrupa futbolunda sürekli izlediğimiz istikrarlı bir takım. Zor bir maç olacak. Galatasaray'dan umutluyum. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa hafızası var. Galatasaray'ın Devler Ligi'ne kalması sadece takım başarısı, içsel huzur ve motivasyon için değil, ülke futbolu için çok önemli. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert'in Avrupa Şampiyonası'nda yönettiği ilk maçı GürcistanÇekya, vasat bir performans. İkinci müsabakası olan Slovakya- Romanya mücadelesini ise kötü yönetti. Bu yüzden 2 maçta kaldı. Bu maçın VAR hakemi Christian Dingert ise şampiyonada sadece 1 maçta görev yaptı. En başarısız iki hakem... Aman dikkat!











LİGİN EN FORMDA TAKIMI



ÖZBOSTAN: Yeni transferleri Beşiktaş'ı uçuruyor. Neler söylersiniz?

Beşiktaş'ın kadro mühendisliği ve transferleri bu sezon futbolun içinden gelen emin ellere teslim edildiği için çok başarılı. Araştırma, analiz, tespit, en önemlisi futbol aklı ve de sabrın sahaya yansıması. 5-0'lık Süper Kupa zaferinden sonra Samsunspor galibiyeti, iki maçta 7 gol atmış, kalesinde gol görmemiş. Takım, teknik ekip, futbol aklı ve yönetim, taraftarı ile Süper Kupa maçında gördük ki bütünleşmiş. Bu hafta muhteşem seyircisi önünde 4-2'lik galibiyet, keyif veren futbol... Beşiktaş şu an uzak ara ligin en formda, ne yaptığını bilen, kombin oynayan mutlu takımı. Rafa Silva ve Immobile'yi izlemek ise ayrı bir keyif. Bu arada FC Lugano maçının hakemi, 36 yaşındaki Danimarkalı Morten Krogh çok üst düzey bir hakem değil. VAR hakemi Hollandalı Rob Dieperink, EURO 2024'te görev aldığı 3 maçta da başarılıydı.



SUİSTİMAL EDİLMEMELİ



ÖZBOSTAN: Avrupa'da oynayacak olan takımlarımızın maçları ertelendi. Doğru diyen de var yanlış diyen de. Sizce TFF doğru bir karar mı aldı?

TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu sürekli kulüplerin isteği doğrultusunda, olabilecek sıkıntılara önlem alma ve uyum çabası içinde. Bu erteleme kararı da bunlardan biri. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hafta içi maç sonu verdiği röportajında bu kararın geleceği mesajını zaten almıştık. Sezon başı takımlarımızın kadro ve futbol yapıları tam manasıyla oturmadığı için bu ertelemenin nefes alma, Avrupa maçlarına odaklanma ve beklenen başarı için faydalı olacağını düşünüyorum. Futbol aklının gereklilik kararlarına saygı duymalıyız. TFF'nin Avrupa mücadelesinde takımlarımızın başarılı olmalarına verdiği desteği alkışlıyorum. Geçmiş yıllarda zaman zaman olduğu gibi psikolojik savaş haline dönen ligimizin devamlılığını sıkıntıya sokan, heyecanını düşüren keyfiyetler, suistimaller olmamasına da dikkat etmek gerekir.