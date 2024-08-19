MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, 27. saniyede yediği şok golle maça başlamış olsa da, ikinci yarının hemen başında beraberlik golü yemiş olsa da, muhteşem coşkulu seyircisi ile galip gelmeyi bildi.

Antalya'da Samudio, Beşiktaş'ta İmmobile'nin karşılıklı gollerini keyifle izledik. Ama sahada Rafa Silva'yı izlemek ayrı bir keyif. Hakem Mehmet Türkmen, Süper Lig'de 2. sezonunda kariyerinde 4. maçı, MHK büyük risk alarak yeni ismi kazanmak adına sahaya sürdü ve kazandı. Genç hakemin heyecanlı olduğu her haliyle görünüyordu. Atletik yapıya sahip çok koşan bir hakem. Zaman içinde maçlara çıktıkça tecrübe edinecek ve daha akıllı doğru koşularla doğru açılardan oyunu takip etmeyi de öğrenecek.









9. dakikada Emrecan'ın Rafa Silva'ya yaptığı faulün karşılığı net sarı kart olmalıydı, ancak faulü verdi, kartı göstermedi hata yaptı!

30. dakikada Beşiktaş'ın Emirhan ile attığı gol öncesi hava topuna kafa vurma esnasında Colley, önündeki Samudio'yu itince hakem faulü tespit etti, devamında haklı olarak atılan golü geçerli saymadı.

42. dakikada Soner'in, rakibi Fernandes'in suratına, yasaklanmış elle müdahaleyi yapmasına rağmen hakem sarı kart göstermedi ama 89'da Al Musrati'ye benzer hareketinde sarı gösterdi!









Tuhaf olan şu; bu hareketlere hakemlerden bazıları sarı kartlar gösteriyor, bazıları göstermiyor! Hakemler arasında standart yok.

48. dakikada Omar Colley'ye, 55'te Semih'e gösterilen sarı kartlar doğru.

61. dakikada Güray'ın, Rafa Silva'ya girişi gaddarlık-acımasızlık içeren ciddi faullü müdahaleyi hakem süzemedi, sarı gösterdi. VAR devreye girdi ve doğru uygulama ile sarı iptal edildi, doğru olan kırmızı kart geldi. Bu hareketin karşılığı net kırmızı karttır.

65. dakikada Beşiktaş'ın attığı iptal edilen gol ofsayt. Hakemin bazı faul ve kart değerlendirmelerinde yer alma, oyun takibinde eksikleri olduğu bir gerçek. Ama bu zor oyundan onun için ağır olan maçtan, hakemliği kabul görerek çıkmayı bildi.