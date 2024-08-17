MUSTAFA ÇULCU

Seyir zevki iyi bir maç oldu. G.Saray'ın ön bölgede en çalışkan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Konya defansına kendini unutturduğu anda golünü attı. Konya geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında kazandığı 3 puanın tesadüf olmadığını gösterdi ancak hücum dönüşü kalesinde golü gördü. 41'de golü atan Kerem 44'te hata yapınca Konya, Oğulcan'la beraberliği sağladı. Bu yenilen golde sol bek Dubois'nın, Oğulcan ı takip etmemesi de büyük hataydı . G.Saray'ın 77'de İcardi ile attığı golde Torreira, rakibi Aleksic'in ayağının önüne arkadan ayağını uzatınca Aleksic'in topla oynamasına engel oldu, bu pozisyon net faul. VAR müdahalesi ve gol iptali doğru. Hakem Direnç Tonusluoğlu, ilk hafta Rize-Başakşehir maçında Rize'nin beraberlik golünde ofsaytı tespit edememesine rağmen ligde ikinci hafta ikinci maçı aldı.B elli ki MHK, kendisinden çok şey bekliyor. Ancak oyunu okuma, faul tespitlerinde yorum ve yer alma hataları yaptı. Hakemleres erbest diyagonel koşma özgürlüğü verildi ama hakemler tembellik yapıyor, dikine yaydan yaya koşuyorlar. Pozisyonlarda itmeleri, faulleri doğru süzemiyorlar, doğru yorumlayamıyorlar ve de pozisyonların içinde kalıyorlar. 32. dakikada Pedrinho'nun koşu yolunu hakem kapatınca çarpıştılar ve yere düştüler. Hakem, Kaan-Yusuf eşlemesini çözemedi. 25-29'uncu dakikalar arasında Kaan 3 kez Yusuf'a faul yaptı. 29'daki yaptığı faul net sarı kartı gerektiriyordu, hakem faul vermedi. G.Saraylı 4-5 oyuncu koştu, mobbing yaptı ama kart çıkmadı. UEFA'nın bu olmazsa olmaz uygulamaları bizim ülke futbolunda bir başka uygulanıyor. Bu da çağdaş futboldan uzaklaşmamıza neden oluyor, tartışmalara sebep oluyor! Çünkü artık herkes dünya futbolunu takip edebiliyor, aradaki standart dışı uygulamaları görebiliyor. Hakem devreyi erken bitirince Okan Hoca tepki gösterdi ki haklıydı. İlave dakikaları hakemlerin erken bitirme gibi bir lüksü asla olamaz olmamalı. Bu tepki hassasiyet getirince ikinci yarıda +8 geldi. 56'da Jevtovic'in, Barış Alper e yaptğıı faulde de sarı kart çıkmalıydı. 69'da Kerem Demirbay'a çıkan sarı doğruydu. Hakemin evrensel kural uygulamalarına, çok maç seyretmeye ve tecrübeye ihtiyacı var.