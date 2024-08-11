Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Mustafa Çulcu Akıllar Lille’deydi
İletişim Bilgileri
MUSTAFA ÇULCU
11 Ağustos 2024, Pazar MUSTAFA ÇULCU

Akıllar Lille’deydi

Fenerbahçe sahadaydı ama aklı başka yerdeydi. Bu maçı değil, diğer tarafı düşündükleri belliydi. Lille maçı akıllarındaydı. Salı günkü rövanş ister istemez etkilemişti. O nedenle Fenerbahçe adına mental olarak, fiziksel olarak rölantide oynadıkları bir müsabaka diyebiliriz. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi eşleşmelerle zorlamaya çalıştı. Özellikle Edin Dzeko'nun attığı gol gelene kadar Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi kanatlara doğru zorladı ve merkezi kalabalık tuttu. 5'li savunma yaptılar. Dolayısıyla rakibi ceza sahası dışına itmeye çalıştılar. Dzeko'nun kaydettiği golden sonra ise oyun biraz daha büyük alana yayıldı. Dar alandan, tek kaleden, yarım sahadan çıktı; geniş alana yayılmaya başladı. Genel tabloda baktığımızda Adana Demirspor ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki eşleşmeler esnasında sindirmeyle durdurma, tutarak çekerek durdurma ve zamanı öldürme çabaları vardı. Adana Demirspor skor 0-0 iken tempoyu düşürme, tempoyu ağırlaştırma çabaları içine girdi ister istemez... Oyunu rölantide tutalım, buradan bir puanla dönelim mantığı vardı Adana Demirspor'da. Ancak bu fayda etmedi. Saint Maximin'in şık asisti ve Dzeko'nun golü maçı çözdü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA