MUSTAFA ÇULCU

Hakem kararı

Hakem Gil Manzano İspanyollar'ın umut bağladığı üçüncü sıra hakemi. 2012'den bu yana La Liga'da görev yapıyor. 35 yaşındaki çok koşan – ki dün akşam da çok koştu- bu hakem UEFA'nın Elit Kategori hakemi. Daha önce izlediğim müsabakalarında edindiğim izlenim şu ki; maçın içinde zaman zaman anlamsız ve tuhaf fauller çalıyor. Dün de böyle tuhaf fauller çaldı. Maçın en önemli pozisyonu 26. dakikada Benfica lehine vermiş olduğu yanlış penaltıydı. Riberio'nun ortasında Galatasaray ceza alanı içerisinde kaptan Salvio'nun kafasından seken top, hemen arkasında topa hamle yapan Marcao'nun sol göğüsünden sert şekilde sekiyor. Marcao'nun kolu açık ama top kola gelmiyor, üstelik çok kısa mesafeden göğsüne çarpıyor.

Koluna çarpsa bile elle oynama diyemeyeceğimiz bir pozisyonda göğüsten seken topa Manzano son derece yanlış bir penaltı kararı verdi. Oyunun kırılma noktası oldu. 38. dakikada Benficalı 14 numaralı Seferovic, havadan gelen topa müdahale etmek isterken Marcao'nun ayağına bilerek basıyor.

2 numaralı yardımcı hakemin önünde olmasına rağmen Seferovic'e gösterilmesi gereken sarı kart atlandı. 60'ta Riberio ile Linnes'in top kapma mücadelesinde Linnes'in ayağı dikkatsiz bir şekilde rakibe geliyor. Bu pozisyonda karta gerek yoktu.

64'te Galatasaray'ın yediği 2. golde Seferovic ve Marcao mücadelesinde faul yok, hakemin devam kararı doğruydu. Hakemi en çok eleştireceğimiz diğer konu; Felix maçın akışı içerisinde saydığım kadarıyla 3 kez oyunu bozan, hakemi aldatan davranışlar içerisinde bulundu.

UEFA'nın, Portekiz ekibi Benfica'ya komşusu İspanya'dan hakem ataması kafaları karıştırdı. UEFA'nın böylesine kritik müsabakalarda yaptığı hakem atamalarında daha dikkatli olması, hassasiyet göstermesi gerekirdi. Hakemin 26'da verdiği hatalı penaltı sonrası Galatasaraylı oyuncuların hakeme olan güvenleri bitti. Hakemin bu vermiş olduğu yanlış penaltı belki de turun gitmesine neden olacak.