MUSTAFA ÇULCU

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belirlediği 12-13 kişiyle Avrupa'nın 6. büyük ligini götürme inadı yorgun, bitkin, eleştirilerden yıpranmış bir hakem grubu oluşturdu. Sezon başından bu yana hakem eğitimlerini layıkıyla yapmak, hakemleri lige hazırlamak yerine VAR sistemine odaklanması hakemlerin saha performanslarını düşürdü. Son dönemlerde umutlandığımız hakem Ümit Öztürk ilk defa G.Saray-Trabzon maçı yönetti.

Maçın başlarında basit temaslara devam diyerek oyunu oynatma çabası olumlu gözüktü. Öztürk'ün vermiş olduğu kararlar uzun süre tartışılacak..

Olmadı Ümit Öztürk.

7. DAKİKA: Galatasaray lehine verdiği faul doğru. Sonrasında Diagne'nin elle oynamaya çalışıp, aldatmasına çıkardığı sarı kart da doğruydu.

18. DAKİKA: Kaleci Arda kayarak ayakları yerde topa doğru gitti. Onyekuru topu çeldi.

Arda'nın Onyekuru'ya ayak ucuyla bir teması gözüküyor. Ama Onyekuru adımını atıyor, yere basıyor sonra dizlerini kırarak kendini bırakıyor. Belki fotoğraf olarak penaltı gibi gidebilir. Ama pozisyon incelendiğinde penaltı olmadığını görüyoruz. VAR'ın bu pozisyona inceleme tavsiye etmesi gerekirdi.

37. DAKİKA: Trabzonspor ceza alanı içinde Diagne-Hosseini mücadelesinde devam kararı doğruydu.

43. DAKİKA: Abdülkadir-Nagatomo mücadelesinde hakemin vermiş olduğu faulden sonra Nagatomo hakeme doğru aleni bir şekilde "F..k off" dedi. İki kez aleni şekilde tekrarladı. Bu söylemi yaparken hakem ile Nagatomo arasında kimse yok. Hakemin önü açık ve Nagatomo'ya oldukça yakın mesafede. İhraç etmesi gerekirken hakem kart dahi çıkarmadı.

45+1. DAKİKA: Her ne kadar Galatasaray defansı üçlü set olarak geride duruyor olsa da Rodallega şut mesafesine girmiş bir pozisyonda topla giderken arkadan gelen Diagne, Rodallega'yı düşürüyor. Sarısı olan Diagne'nin ikinci sarıdan ihraç olması gerekirdi. Hakem sadece faul verdi.

53. DAKİKA: Ekuban, Marcao mücadelesi Galatasaray ceza alanı içerisinde. Marcao, Ekuban'ın ayağına önce havada vuruyor sonra basıyor. Marcao sarı, pozisyon penaltı olmalıydı.

VAR inceleme tavsiye etti. Hakem, VAR'dan tekrar izledi. Ama penaltıyı ve kartı vermedi. Nasıl ki bunda VAR'a gidip inceliyorlarsa Galatasaray lehine verilen penaltıda da bu incelemeyi yapmaları gerekirdi. Çifte standart uyguladılar.