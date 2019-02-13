MUSTAFA ÇULCU

Fransa'nın 3 numaralı hakemi olan Ruddy Buquet, 42 yaşında, 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor, UEFA'nın First Class listesinde.. Müsabakanın başından sonuna kadar oyuncular üzerindeki otoritesi, oyuna hakimiyeti ve saygınlığı üst seviyedeydi. Sakin oluşu, beden dilini çok iyi kullanması, pozitif futbola destek vermesi de en büyük artılarıydı.

Müsabakanın 5. dakikasında Zenit'li Rakitskiy (44) Moses'e yapmış olduğu faulde çıkardığı sarı kart, maçın kontrolü ve hakemin otoritesinin kabulü açısından çok doğru bir hamle oldu. Bu pozisyonda belki bazı kişiler kırmızı kart bekliyor olabilir ama hareket sarı kartlık bir hareketti, ki hakem de doğru bir karar verdi. 39. dakikada F.Bahçe ceza alanında Isla ile Hernani mücadelesinde Zenit penaltı bekledi ama pozisyonun penaltı ile uzaktan-yakından alakası yoktu. Hakemin devam kararı doğruydu.

Maçın en önemli dakikalarından biri olan 43'te Zenit lehine verilen penaltıydı. Mehmet Topal, ceza sahası içerisinde top için mücadele esnasında Driussi'nin ayak bileğine arkadan dikkatsiz bir hamle yapıyor. Dolayısı ile verilen penaltı net doğru bir karar. Karta gerek yok, penaltı çalmak yeterli bu pozisyonda. Kaleci Harun'un penaltıyı kurtarması da F.Bahçe takımı için büyük moral oldu. Hakemin maç boyunca göstermiş olduğu tüm sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Başarılı bir müsabaka yönetti. Bu 1-0'lık galibiyet, zor günler geçiren F.Bahçe açısından çok önemli moral-motivasyon artırıcı bir başarı oldu. Zenit, savunma futbola oynuyor, hücuma kontrataklarla çıkıyor. Bu nedenle F.Bahçe'nin deplasmandaki rövanş maçında çok daha temkinli, sakin ve akıllı bir futbol oynayarak turu geçeceğine inanıyoruz.