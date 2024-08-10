MUSTAFA ÇULCU

G.Saray, ilk yarıda kapalı savunmayı aşma problemi yaşadı. Hatayspor bloklar arası mesafeyi dar tutarak G.Saraylı oyuncuları araya sokmadı. Rahat oynatmadı ve daha çok kanatlara zorladı. G.Saray'ın dıştan yaptığı ortalar etkisizdi. Hatay savunması yan ortalarda başarılıydı. Hücumda İcardi, Mertens, Torreira ve Kerem Demirbay etkili olamadılar. 2. yarı bu bölgede değişikliğe gidildi ve bu hamlede sonuç da alındı. İkinci yarıya G.Saray hızlı başladı, ancak savunma hatalarından cesaretlenen Hatay, kontratakla 53'te golü buldu. İlerleyen dakikalarda oyuncu değişikliği ile G.Saray toparlanış içindeydi. Ve 78'de İcardi ile penaltıdan beraberliği buldu. G.Saraylı oyuncularda özellikle ilk yarıda bir mutsuzluk var gibi de gözüktü. Ligin ilk maçında hakemlerin yönetimi, sezon boyu hakem yönetimlerinin karakteri konusunda mesaj içeriklidir. Zaman geçirmeler, oyuna tempo kazandırmalar, oyuncu itirazları sakatlıklar… Alacakları önlem ve uygulamalar oyunculara ve diğer hakemlere örnek teşkil eder. 29. dakikada iki Hataylı oyuncunun kafa kafaya çarpışması sırasında aradaki G.Saraylı'nın yerde kaldığı pozisyonda hakemin oyunu ısrarla devam ettirmesi çağdaş hakemliğe uymadı. Ki IFAB bu sezon travma konusunda, sakatlıklar konusunda yeni bir kural uygulamasına gitti. Hakemin 8. dakikada Torreira'ya, 73. dakikada Köhn'e kontrolsüz hareketlerde çıkmayan iki sarı kartı vardı. 78'de Hataylı oyuncunun İcardi'ye dikkatsiz bir dokunuşu var. İcardi penaltıyı aldı. Bunu değerlendirdi. Hakem Turgut Doman'ın hızlı yer alma konusunda, hakemlik dinamizmi konusunda bazı eksikleri görüldü. Zaman zaman oyunun içinde kaldı fakat zaman geçirme konusunda önlem alamadı…