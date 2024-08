MUSTAFA ÇULCU

SORU: İlk hafta özellikle 4 büyük takımın maçlarını yöneten hakemlerin performansları için genel yorumunuz nedir? En büyük hata ya da hatalar hangi maçta meydana geldi? VAR performansını beğendiniz mi? Özellikle bu hafta VAR'da görev yapan Halil Umut Meler'e eleştiriler oldu. Düşünceniz nedir?

FIFA, UEFA ve ulusal federasyonlar, planladıkları organizasyonlar öncesinde müsabakaları yönetecek hakemleri eğitimlere alırlar, çeşitli testlerden geçirirler, uygulanacak kurallarla ilgili prensipleri ortaya koyarlar ve moral motivasyon arttırıcı çalışmalar yaparlar. Ama bizde maalesef bu böyle olmadı. MHK'nin, yarım kalan 8 Mart hakem operasyonunu koltuktan alınan güçle tamamlama hırsı dışında hiçbir hazırlığı yok. Duygular aklın önüne geçince kurumsallık hak getire... İlk icraatları 24 saat önce Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmiş ve önünde planlı 2 UEFA maçı daha olan FIFA hakemi Abdulkadir Bitigen'in hakemliğini bitirmek, listede olmasına rağmen bazı hakemleri seminere davet etmemek ve bazı gözlemcileri liste dışı bırakmak oldu. Hakemler "Sarı öküzü" verdiler. Bakalım şimdi sıra kime gelecek?



AÇILIŞ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Sezonun açılış maçı TFF, MHK, hakemler ve futbol ailesi açısından çok önemlidir. Tüm sezonu kapsayacak uygulamalar, dikkat edilecek hususlar, mobbingler, zaman geçiren oyunculara ve aldatmalara karşı alınacak önlemler, kart uygulamaları, kulübelerin disiplini, yakın zamanda Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan hakem performanslarındaki oyuna tempo kazandırma önceliğinin ligimize nasıl yansıyacağı ve bizim hakemlerimizin yönetim biçimleri ile ilgili mesaj içeriklidir. Mesela takım kaptanları her pozisyonda hakemle konuşabilirmiş gibi hatalı bir algı var. Yanlııışşşş! Bu konu hakemin sınırları ve tasarrufları içindedir. Sadece önemli bir pozisyonda kararla ilgili açıklaması gereken konuyu, takım kaptanını yanına çağırır ve açıklar. Ancak bizde olay çok farklı. Takım kaptanları her pozisyonda hakemi sorguluyorlar ve etrafında en az 4-5 oyuncu sanki açık oturum yapılıyor. Önlem alınmazsa ligin devamında futbolumuzu sıkıntılar bekliyor.











BATSHUAYİ'NİN GOLÜ NİZAMİ, VAR DA KARIŞAMAZ

Galatasaray-Hatayspor arasında oynanan Süper Lig açılış maçında Turgut Doman'ın yönetiminde bu beklentilerimizi göremedik! İcardi'nin pozisyonunda soft bir penaltı çıkınca geçen sezonki gibi yer yerinden oynadı. Hatırlayalım, geçen sezon UEFA eğitimcisi Hugh Dallas'ın eğitimleri dışarı servis edilmişti. Bugün Hugh Dallas yok, o dönemin MHK Başkanı yok, o seminerde verdiği kararla öne çıkan FIFA hakemi Bitigen de yok! Galatasaray'ın Batshuayi ile attığı ikinci golde ofsayt yok. Gol nizami. Bu iki pozisyona VAR karışmaz ve de karışamaz. Maçın VAR hakemi Halil Umut Meler, belki çok tartışıldı ancak bu iki pozisyona karışmayarak doğruyu yaptı.









KARAOĞLAN DOĞRU KARAR VERDİ

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında Atilla Karaoğlan'ın kararları ve uygulamaları, özellikle gösterdiği ve göstermediği kartlar çok tartışıldı. Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kart doğru ancak sınırda bir kart. İrfan Can'ın içeriye kestiği, savunmacı Gravillon'un bacakları arasından sekip sol denge koluna gelen beklenmedik topta Fenerbahçe penaltı bekledi. 'Devam' kararı gelince hemen geçen sene Fenerbahçe aleyhine verilen Ferdi'nin pozisyonundaki penaltı akıllara geldi. İkisi de penaltı değil. Atilla Karaoğlan doğru karar verdi. VAR karışamaz. Bu el konuları yıllardır IFAB'ın ve futbolun başa bela en büyük sorunu. Yoruma dayalı olunca her kafadan bir yorum çıkıyor...



İNGİLİZCESİNİ GELİŞTİRİRSE FIFA LİSTESİNE ADAY OLUR

Sivasspor-Trabzon maçında Sivasspor ilk yarıda Murat Paluli, ikinci yarıda Uğur Çiftçi'nin pozisyonlarında penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. VAR karışmaz, zaten karışmadı. Hakem Cihan Aydın çok koştu. Başarılı maç yönetti. Geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Boşalan FIFA listesinin yeni yılda en güçlü adayı. Samsunspor-Beşiktaş maçında, Samsunspor 23. dakikada penaltı bekledi. Pozisyonun penaltı ile alakası yok. Hakem Ali Şansalan başarılı maç yönetti. O da devam eden bu performansıyla İngilizce konusunu çözerse, yeni yılda FIFA listesine aday olur. TFF Başkanımızın "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum'' mesajı etkili olmuş. Bu hafta VAR uygulamaları, bu 4 maçta VAR protokolüne uygun oldu.