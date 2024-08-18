MUSTAFA ÇULCU

Hakemler nedense net sarı kartları bile erken kart göstermemek için pas geçiyorlar. Bir takım oynamak isterken diğer takım oynatmamak üzerine anlayışını kurguluyorsa karşılaşmayı disipline edecek kurallar çerçevesinde futbol oynanmasını sağlayacak kişi hakemlerdir.

15. dakikada Koray'ın Fenerbahçeli Maximin'i formasından çekmesi net sarı kart olmalıydı ama hakem göstermedi.

18 dakikada 2 nolu yardımcının kaldırdığı ofsayt hatalı, devamında En-Nesyri ceza alanı içinde itiliyor. Çok önemli bir hata.

26. dakikada Göztepeli Dismas'ın yine Maximin'e faulü sarı olmalıydı ancak hakem sadece frikik verdi.

29. dakikada Göztepe'nin attığı VAR'dan iptal edilen gol öncesi atak başlangıç fazında VAR ne gördü de çağırdı, girmesini gerektirecek bir müdahale ekranda göremedik! Osayi ikili mücadelede Göztepeli Kubilay'a yükleniyor, bu oyuncu önündeki İsmail ile bir temas yaşıyor. İsmail hareketli, altta basit bir temas oluyor ve Fenerbahçeli futbolcu yerde kalıyor. Bu görüntü VAR'ın müdahalesinden öte sahada hakemin vermesi gereken bir karar olduğunu söylemeliyim.

45+1'de Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Osayi rakibi Silva'yı geçti, bitirdi. Arkada kalan Silva dikkatli olacak rakibine yaptığı hareket penaltı.

69. dakikada Koray'a yaptığı kontrolsüz hareket sınırda. Dolayısıyla Maximin'e çıkan sarı kart doğru.

80. dakikada Göztepe lehine verilen frikikten önce hücum oyuncusu net faul yapıyor. Lakin hakem Kadir Sağlam bunu pas geçiyor bir sonraki pozisyonu değerlendirip Göztepe lehine faul veriyor!

TFF Başkanımızın sezon başı, "VAR da insani de olsa hata istemiyorum" demeci; anlaşılan o ki VAR hakemlerini çok tedirgin etmiş, strese sokmuş. Gri pozisyonlarda bile "Aman başıma iş almayayım ,hakemliğin bitmesin " dercesine hakemleri VAR'a davet ediyorlar.

UEFA da VAR uygulama çıtası 2 metre yükseklikte ise maalesef ülkemiz de çok düşük. Sadece 15 cm. Bu konu çok önemli çünkü daha ligin başındayız.

Fenerbahçe Başkanı'nın saha içinden Göztepe taraftarının önünden geçirilmesi ciddi bir güvenlik hatası. Ekrana gelenler ise çok üzücü. Ülke futbolumuza yakışmayan görüntülerdi.