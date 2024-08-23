MUSTAFA ÇULCU

Young Boys-Galatasaray maçı sonrası demecinde Okan Buruk, çok ince bir mesaj verdi. Yorumunda haklılık payı olduğunu söylemeliyim... Maç önü yazımda da uyarmıştım. Avrupa Şampiyonası'nın en formsuz iki Alman hakemi; sahada Daniel Siebert, VAR da Chirstian Dingert görev başındaydı İsviçre'de... Yani UEFA'nın merkezinde.

Daniel Sibert'in mentörü kim? Roberto Rosetti... Roberto Rosetti kim? UEFA Hakem Kurulu Başkanı...

Hakem Daniel Siebert hak etmediği, kurumsallığa uymadığı halde sırf mentörü Rosetti olduğu için 1. kategori olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'na torpille geliverdi. Berbat iki maç yönetince geri çekmek zorunda kaldılar. VAR hakemi ise tek maçta kaldı. Çünkü her ikisi de bu kategori maçlar için yetersiz, berbat hakemler. UEFA ve FIFA'da lobin, gücün yoksa işin zor...









Bir tur önce Fenerbahçe'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi 3. tur ikinci maç periyodunda hakem atamalarına bir bakalım mı? Turda 10 maç oynandı. 3 maç İtalyan, 1 Alman, 1 Fransız, 1 İspanyol hakem atandı. Geriye kalan 4 maça UEFA'ya üye 55 ülkenin 51 hakemi kaldı, "Aranızda çöp çekin ya da lobinizin ağırlığına göre paylaşın" dercesine. İtalyan Roberto Rosetti'nin maşallahı var, topraklarını iyi koruyor... Son yıllarda Sloven hakemlerin de maşallahı var. Avrupa da cirit atıyorlar.

Madem bu atamalarda sorun yok masumiyet var, o zaman önümüzdeki rövanş maçına da Azerbaycan'dan Aliyar Aghayev'i atamanız uygun olur. Hadi göreyim seni Roberto Rosetti...









DOĞRU VE YANLIŞ SARILAR

Young Boys karşılaşmasında Galatasaray aleyhine verilen penaltı sonrası Abdülkerim ikinci sarıdan, kırmızı görünce kafalar karıştı! Penaltı doğru ama hani penaltıda çifte ceza kalkmıştı, ne oldu da ikinci sarıdan kırmızı geldi?

"Bir Gole veya Bariz Gol Şansına Engel Olmak (DOGSO)" ile ilgili oyun kuralının yeni değişmiş versiyonunu gözden geçirelim.

BİR oyuncunun kendi ceza alanı içerisinde rakibinin bariz gol atma şansını engellediği ve hakemin penaltı verdiği durumlarda, eğer ihlal topla oynamaya teşebbüs veya top için mücadele şeklindeyse, oyuncuya ihtar verilir; diğer tüm durumlarda (tutma, çekme, topla oynama ihtimalinin olmaması vb.) ihlali yapan oyuncu ihraç edilmelidir.

BİR oyuncu rakip takımın gol atmasına veya bariz gol atma şansını kasten elle oynayarak engellerse, ihlal nerede yapılmış olursa olsun, oyuncu oyundan ihraç edilir (Kendi ceza alanındaki kaleci hariç). Şimdi gelelim maçta yaşanan VAR dan gelen izleme ile hakem Daniel Siebert'in verdiği penaltı pozisyonundaki durumu anlatan kuralın ilgili bölümüne;

BİR oyuncu kasıtlı olmayan bir elle oynama ihlali yaparak rakip takımın golünü veya bariz bir gol atma şansını engellerse ve hakemin bir penaltı kararı vermesi durumunda ihlali yapan oyuncuya ihtar verilir. Abdülkerim'in gördüğü ilk sarı gereksiz, hatalı bir sarı kart. Bu sarı kart, hakem Siebert'in acemiliği, paniklemesi, kendini baskı altında hissetmesinden kaynaklandı. Ancak penaltı pozisyonunda Abdülkerim'in ikinci sarıdan kırmızı kart kuralının emrettiği yeni versiyona göre net, doğru bir uygulamaydı. VAR sahada incelemeye (OFR) davet ettiğinde, majör karar penaltı pozisyonu olsa da pozisyonu izleyen hakemler o esnada yaşanan diğer ihlalleri de cezalandırmak zorundadır. Kalecinin kendi sağına yattığı pozisyonda kale boştu, kaleye giden şutta 'Bariz Gol Şansı' vardı. Kasıtlı olmasa da Abdülkerim elle kesince sarı kart ve önceden sarısı olduğu için ikinci sarıdan kırmızı kart geldi ki doğruydu.