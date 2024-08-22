MUSTAFA ÇULCU

İsviçre Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçta 13 gol ile en fazla gol yemiş, 12 takımlı ligde 11. sırada bulunan Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu! İkinci golde de defansta Nelsson-Abdülkerim uyumsuzluğundan yine Monteiro ile geldi. Young Boys bu defans uyumsuzluğunu görünce sürekli oradan geldi. Galatasaray ise ilk yarıda özellikle sağ kanattan Barış Alper ile etkili toplar taşıdı ancak İcardi ile koordine olamayınca sonuç alamadılar. Kerem Aktürkoğlu zaman zaman sağlı-sollu savunmada kademeye girip toplar çıkardı. İkinci yarı etkisiz Mertens'in yerine Ziyech'i oyuna alan Galatasaray daha etkili oynamaya başladı. Bir de oyuna Batshuayi girince Galatasaray kimlik buldu, beklenen oyun karakterini sahaya yansıttı. Teknik heyetin yaptığı değişiklikler doğru hamlelerdi. Batshuayi çok ilginçtir ilk 11'de değil de sonradan oyuna girdiği maçlarda çok etkili ve üretken oynuyor. Kulübede otururken hem oyunu iyi okuduğunu hem de hırslandığını düşünüyorum. Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak ikinci yarıda oynadığı futbolu ile evinde seyirci desteği ile bu takımı eleyecektir.

EURO 2024'te görev almasına rağmen orada başarısız maçlar yöneten Daniel Siebert, bu maçta da kart uygulamalarında, faul tespitlerinde acemilikler yaşadı, güvensizdi. Abdülkerim'e 22. dakikada gösterilen sarı kart hatalaydı. 70'te Camara'nın orta alanda İcardi'yi indirdiği pozisyonda sarı kart yeterli, henüz top kontrolü olmadığı için bariz gol şansı düşünülmez. 82. dakikada Abdülkerim topa hamle yaptığında ayağından seken top açık doğal konumda olmayan-genişleyen sol eline gelince hakem tespit edemedi lakin VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Sarı kartı bulunan Abdülkerim'i ikinci sarıdan ihraç etti. 90+3'te Elia ile Sara mücadelesinde Young Boys penaltı bekledi, devam kararı doğruydu.