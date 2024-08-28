MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray yüksek topları alamayıp, çift forvet oynayınca kanatları iyi kullanan takımlara karşı zafiyet gösteriyor. Hücum hattının merkezinde Mertens'i aradı. Young Boys tam bir deplasman takımı gibi oynadı. Çok adamla alan savunması yaptı, kontrataklarla gol aradı ve buldu. Elit kategori hakemi Norveçli Espan Eska,s maçın daha 10. saniyesinde Zoukrou'nun İcardi'ye ceza alanı dışında başlayıp ceza alanı içinde devam eden faulünü çözemedi. Ceza alanı dışında Zoukrou adım frekansını ayarlayamayınca sağ bacağı ile İcardi'nin sol bacağına bir dokunuşu var ve İcardi'nin bacakları birbirine çarpıyor. Eee... Eskas ver faulü, vermedin! Devamı üstten sağ kolu ile dışarıda başlayan arkadan itme, ceza alanı içine kadar devam etti. Ver penaltıyı, onu da yapmadı! Çünkü beklemiyordu, çözemedi pozisyonu "devam'' dedi. Eskas'ın aklı bu pozisyonda kalınca saçma sapan fauller çaldı. İlk yarının sonuna doğru ancak kendine gelebildi. 12'de Monterio topu kolu ile düzeltti, önüne aldı tespit edemedi. 26'da Galatasaray lehine açık korneri aut verince Batshuayi güldü. 38'de Camara açık ofsayttı, yardımcı bayrağı kaldırdı, topa sahip olan Muslera topu oyuna sokunca hakem oyunun hızını kesmedi, devam kararı oyuna olumlu yansıdı. 80'de oyundan çıkan Young Boys'lu Ugrinic ve Colley karşı tribünün oradan oyun oynanırken izinsiz saha içine girdi. Her iki oyuncuya hakemin net sarı kart vermesi gerekiyordu. Vermedi. Galatasaraylı futbolcular, iki oyuncuyu saha dışına çıkarmaya çalıştı. Ortalık karıştı. UEFA'nın elit hakemi çaresiz kaldı. Oyundan resmen ürktü. Hakem Eskas zorluk derecesi yüksek maçlarda kriz anlarını çözmekte yetersiz.