MUSTAFA ÇULCU

Alanyaspor günün mana ve önemine atıfta bulunarak, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" anlayışı içinde maça başladı. Fenerbahçe ilk yarıda rakip yarı alanda değil, rakip ceza alanı içinde sanki antrenmanda 5'e 2 oynar gibi oynadı. Maximin'in kendine şut pozisyonu bulmak için bencilliği, Szymanski'nin basit top kayıpları sıkıntıydı ki, kalabalık Alanya savunmasını ancak 43. dakikada Dzeko'nun asisti, Tadic'in golü ile açabildi. Bu tür savunmaları açabilecek oyuncu İrfan Can'ın oyuna daha ilk yarıda alınması gerekirdi. İkinci yarı oyun karşılıklı ataklarla daha geniş alanda oynanmaya başlayınca biraz olsun futbol seyreder olduk. İrfan Can girince Fenerbahçe'nin golleri geldi. Haklı bir galibiyet aldı.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen bir önceki hafta yönettiği Beşiktaş-Antalya maçında bazı hatalarına rağmen skor şansı yaver gidince MHK bundan güç alarak nefessiz hemen Fenerbahçe-Alanya maçına atadı. MHK'nın altın çocuğu bu hızlı ve destekli maç trafiği ile yeni yılda FIFA listesine girerse kimse şaşırmasın…

17. dakikadada Serdar Dursun'un Çağlar'a kontrolsüz faulü net sarı kart olmalıydı. Faul dahi vermedi!

30. dakikada Fenerbahçe rakibin elle oynadığını düşünerek penaltı bekledi ancak Alanyalı oyuncunun kolları doğal konumdaydı. Devam kararı doğruydu.

37. dakikada Tadic tam kaleye şut atacak, Yusuf'un topla oynama niyeti yok Tadic'e arkadan bodoslama giriyor. Futbol böyle oynanmaz, frikiği verdin, sarı niye göstermiyorsun?

38. dakikada Fenerbahçe kulübesi önünde Alanya faul atacak. Atışın yeri konusunda Fenerbahçe kulübesi, hakem, 4. hakem geniş bir açık oturum-pazarlık yaptılar ve nihayet yeri belirlediler. Hakemliğin otoritesinin yerle bir olduğu acınası bir durum yaşandı.

Hakem ilk yarıda kart göstermemek için direndi. İkinci yarıya 46. dakikada İsmail'e kontrolsüz girişine Richard'a çıkardığı doğru bir sarı kart ile başladı. Sonra tuhaf sarı kartlar çıkmaya başladı. Alanyalı Serdar Dursun'a çıkan sarı karta anlam veremedim. Alanya'nın 57. dakikada avantajını kesti. Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi. Oyunu okuyamadı. Avantajı oynat kardeşim, kart cebinde, sonra gösterirsin.

65. dakikada havadan inen top Tadic'in koluna değil, Alanyalı oyuncunun koluna çarpıyor, devam ve gol kararı doğru.

Skor 3-0 olunca maç rahatladı, hakemi zora sokan pozisyon olmadı ancak hakemin bu rahat maçta bile sarı kart standardı yoktu. Koşuyor ama nereye gideceğini, nerede duracağını bilmiyor, dağınık koşuyor. Birileri bunları ona anlatmalı. Muhtemelen milli maç aralığından sonra lige dönüldüğünde hakem Mehmet Türkmen'in maç trafiği Galatasaray maçı ile başlar.