MUSTAFA ÇULCU

Adana Demir Teknik Direktörü Valkanis, G.Saray forvet hattına önlem almak yerine savunma hattında Semih-Gravillon ikilisine önlem almalıydı. Bu uyumsuzluğa 15 yaşındaki kaleci Deniz'in de acemiliği eklenince defans arkasına atılan bütün uzun toplar tehlike yarattı. G.Saray'ın ilk yarıda kaleye 5 şutu var, 4'ü gol oldu. Transfer tahtası kapalı Adana Demir'de Emre Akbaba, Michut, Dorukhan, Cisse ve Youcef takımdan ayrılmasının kan kaybı olduğu açıkça göründü. Buna rağmen ilk yarıda Ali Yavuz ve Aymbeton ile iki net pozisyon buldular. G.Saray'da 5. golü Abdülkerim'in atması aldatmasın, her geçen gün daha da ağırlaştığı görünüyor. İlk yarıda oynanan futbol ile atılan 4 gol orantısız.

Barış'ın golünde Kerem'in asisti ve sonrasında Mertens'in golü muhteşemdi. Son günlerde şanssızlıklar yaşayan Muslera'ya ilk penaltıyı kurtarması moral olmuştur. Hakem Kadir Sağlam maçın başlarında 9. dakikada Mertens'in 16'da da Kerem'in faul beklentisi içinde kendilerini yere kolay bırakmalarına karşı "Ben basit temaslara faul vermem" diyerek ortaya hakemlik karakterini koydu ve arkasında sağlam durdu. Oyuncular bir daha hakemle oynamadı. Helal olsun Kadir Sağlam'a alışılmışın dışında bir duruş yansıttı. 2.dk da G.Saray ceza alanı içinde havadan gelen top Kerem Demirbay'ın kafasından sekti hemen yanında bulunan aynı topa hamle yapan Torerira'nın eline çarptı beklenmedik ve takım arkadaşından yakın mesafeden seken top olduğu için penaltı olmaz. Devam kararı doğruydu.

5.Dk Torerira topa vuruyor inen ayak Alaoui'ye temas edip etmediği belli değil. A.Demirli oyuncu, sarı kart bekledi hakemin kart göstermemesi devam kararı doğruydu. 40.Dk'da Tayfun'un kontrolsüz hareketi sarı kart sınırını zorlayan (border line) bir pozisyon. Oyuncu sağlığı, sakatlığı olarak baktığımızda bu türf aullerin hakemler tarafından kırmızı olarak değerlendirilmesi daha doğru olur. Çünkü arkadan gelip uzanarak bastığı yer acımasızlık ve gaddarlık içeriyor. VAR niye devreye girmez anlayamıyorum. Üstelik VAR'da Halil Umut Meler var. 46.Dk'da Batshuayi'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru. 64.Dk Yusuf Sarı nın şutunda ceza alan ıiçinde Abdülkerim sol eline gelen topta VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru. Abdülkerim'in kolları doğal konumda değil, topun önünde genişliyor. 85.Dk tam topa vururken Yunus'un rakip tarafında iki elle itilmesi hakemin verdiği penaltıya oranla daha yoğunluk içeren bir hamle ve G.Saray lehine penaltı olmalıydı fakatv ermedi. 88.Dk'da G.Saray lehine verdiği penaltı doğru kart kırmızıo lmalıydı. Hakem çözemedi sarı verdi. VAR devreye girdi. Tolga'ya doğru kırmızı geldi. Bu VAR müdahalesi hakemin puanını düşürdü.