MUSTAFA ÇULCU

Uluslar Ligi'nde ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun oyuna başlayan Milli Takımımız, ilk yarıda maestrosu eksik orkestra gibiydi. Zaman zaman Arda bu görevi üstlenmiş olsa da etkili olamadı. Galler kendi sahasından pas yaparak çok çabuk çıkan, çoğalan ve sıkı pres yapan atletik bir takım. İkili mücadelelerde fizik olarak bizden üstünler. İlk yarıda 18'de Rodon ile yakaladıkları pozisyonda şans bizimleydi. İkinci devrenin başında pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Barış Alper'in, 62'de ikinci sarıdan ihracından sonra Hakan oyuna girdi. Ama 10 kişi kalan Milliler, savunma ağırlıklı kontrataklarla gol bulmaya çalıştı ancak agresif futbol oynayan Galler karşısında etkili olamadı. Zorlu deplasmandan bu futbol ve son yarım saatti 10 kişi ile oynayan ekibimiz aldığı beraberlik bizim için çok iyi. Maçın 32 yaşındaki Norveçli hakemi Rohit Saggi kolay kart gösteren bir hakem. Bu sezon yönettiği iki Avrupa maçında toplam 13 sarı göstermiş.

29'da Galler ceza alanı içinde Barış Alper-Rodon mücadelesinde penaltı beklentisi içinde olduk. Pozisyonda basit bir temas var. Ancak bu mücadeleden penaltı çıkmaz. Devamında Barış'ın rakibine topsuz alanda yaptığı gereksiz, anlamsız centilmenlik dışı davranışa hakemin gösterdiği sarı kart doğru. Bu sarı kart, 62. dakikada Williams'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla ikinci sarıdan doğru bir kırmızı oldu. Penaltı beklentisi içinde olan Barış'ın öfke kontrolünü yapamayınca son yarım saati bir eksikle oynamak zorunda kaldık. Öncelikle Barış'ın kendini, teknik heyetin de bu anlamsız kırmızı kartı gören Barış'ı ve de itirazlardan görülen diğer sarı kartları sorgulaması gerekir. 37'de Galler'in Thomas ile attığı golde ofsayt ve iptal kararı doğru. 76'da Çağlar'ın ayağının, Moore'un yüzüne gelmesi pozisyon gereği. Hakemin kart kullanmaması ve VAR'ın devreye girmemesi doğru uygulamaydı.