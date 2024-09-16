MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'da kırmızı kart gören Visca'nın ihracı, sayısal dengeyi bozmuş olsa da Trabzonspor oyuna hep ortak oldu. Seyircinin Şenol hocaya desteği olağanüstüydü. Kalede Uğurcan devleşti. Beraberlik iki takım için de iyi sonuç.

Hakem Ali Şansalan oyunun ilk 15 dakikasında verdiği vermediği fauller ve kartlarla tepki aldı.

Ancak Visca'nın gereksiz, topla ilerleyen Silva'nın aşil tendonunun üst bölgesine arkadan basmasında rakibin sağlığını tehlikeye sokan, acımasızlık içeren her şey var. Pozisyon net kırmızı. Hakem faulü verdi lakin kart çıkaramadı. Ülkemizdeki klasik hakem uygulaması olan VAR'a yaslanma burada da tekrarlandı. Bu pozisyonda VAR'ın devreye girmesi asla bir VAR başarısı değildir. Hakem beceriksizliğidir. Çünkü hakemin önü açık, birebir pozisyonda gördüğü halde veremedi. Kırmızıyı kendisi verebilmeliydi.

15. dakikada Masuaku'nun rakibi Bardhi'nin ayağının üstüne basması kontrolsüz hareket ve sarı kart doğru. Basma esnasında topuğunun yerde olması, acımasızlık ve güç transferi düzeyini düşürüyor.

Banza ile Uduokhai eşleşmesinde daha proaktif hakemlik yapabilmeliydi. 45+3'te yine Banza'ya yapılan faulde Musrati'ye sarı kart çıkınca gerginlik biraz düştü. Sarı doğruydu.

İlk yarıda +5 dakikaya rağmen topun oyunda kalma süresinin 23.5 olması, futbolumuzun temposunun ve hakemlerin ne durumda olduğunu gösteriyor. 80'de Beşiktaş'ın avantajını kesmesi, çağdaş hakemlik ve pozitif futbol adına kabul edilemez hataydı. Son dakikalarda Masuaku-Malherio pozisyonunda Beşiktaş penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. Travmadan dolayı 6. değişiklikler henüz müsabaka talimatına girmeden yasallaştı. Eh artık TFF de bir zahmet konuyu talimata eklesin de tartışmalar bitsin.

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RUHU SAHADA AKLI BERNABEU'DA

Fenerbahçe maça iyi başlayamadı ancak ilk yarıda 2 gol bulunca rahatladı. Hakem Halil Umut Meler'i bu maça atayan MHK, ülke futbol ekonomisinin büyüklüğünün zerre farkında değil. Ya akıl tutulması yaşıyorlar ya dalga geçiyorlar ya da Meler'i bitirmek istiyorlar! 51 saat sonra Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan hakem şeklen sahada ama ruhen Bernabeu'da… Meler kardeşim böyle yöneteceksen burada görev kabul etme. Benim ligim de en az Şampiyonlar Ligi kadar önemli. Böyle kariyerli bir hakem ne yazık ki sahada gördüklerini veremiyor! 3. dakikada Kasımpaşa penaltı bekledi. İsmail'in kafasından seken top koluna geliyor, penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 10'da Becao'nun uzaktan gelen ortasına Kasımpaşalı Brekalo ceza alanı içinde sağ kol ile topla oynuyor, topun yönü, hızının düşmesi, sekmesi net penaltı olduğunu bize gösteriyor. Meler, pozisyonu görüyor ama penaltıyı veremiyor! VAR'a yaslanıyor ve bekliyor. VAR da 2 dakika tekrarları izliyor ama çağırmıyor! Şimdi "Kanıt-görüntü yoktu ne yapalım" diye kendilerini savunacaklar. Böyle sistem mi olur, o zaman sizin orada işiniz ne? 36'da Opoku kendi ceza alan ı içinde Maximin'in ayağına basıyor, Meler yine VAR'a yaslanıyor, gördüğü penaltıyı veremiyor! VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın 7 Mart 2022-12 Ağustos 2024 arası hiç VAR görevi yok. Üstelik Süper Lig hakemliğinden bir alt gruba düşmüş. Sezon başı koşusuna mazeret bildirip koşmamış. Sonra gece karanlığında Riva'da koşturulmuş. Havuz sistemi piyangosu ile bir anda kendini üst klasmanda buluyor. 41 yaşında yeni yüz olarak bir anda mevcut MHK'nın gözdesi oluveriyor… Bu sezon sadece bir kez VAR görevi alıyor ve bu maça atanıyor. Sözün bittiği yer olsa gerek. Çok rahatsız edici atamalar.