MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray beşli savunmayı açma sıkıntısı yaşadığı bir maç daha oynadı. Gaziantep merkezi kalabalık tutup orta saha oyuncularını beklerin önüne çekip rakibine alan bırakmamaya çalıştı. Ancak Berkan kanadını çok efektif kullandı. Batshuayi ile Mertens birlikteliği yükseliyor. Batshuayi'nin bencillik yapmadan arkadaşlarına pozisyon hazırlaması çok olumlu. Galatasaray derbi öncesi minimum performansla maksimum puanı yorulmadan aldı. Ülke futbolumuzda 4 büyüklerle Anadolu takımları arasında güç makas aralığı çok açıldığı için az farklı mağlubiyetler başarı gibi gözükmeye başladı. Maçın adamı Batshuayi geceyi golle tamamladı.

Hakem Cihan Aydın bu cumartesi günü evleniyor, düğünü var. Şimdiden kendisine mutluluklar dilerim. Ama o sahadaki performansı ile futbolseverleri mutlu etmedi. İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ya sormak gerekiyor, 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi? Hakemliği yönetenler bu işi nasıl böyle hafife alabiliyorlar, anlamakta zorlanıyorum. G.Saray'ın ilk golü öncesi Barış sağ kolu ile topla oynuyor ve bu temasla topu önüne alıyor, vuruyor gol atıyor. Pozisyon net elle oynama olduğu için golün iptali gerekiyordu. Bu tür maçlar minimum 17 kamere açısı ile veriliyor, maşallah VAR hakemi ışık hızıyla tüm açıları izlemiş olmalı ki golü geçerli sayıyor ve oyun 50 saniye sonra santrayla başlıyor. Olacak iş değil. Ligin kaderiyle oynamayın. 38'de Barış Alper'in ofsaytı doğru, peki Saborit'e, Barış'ın kafasına gelen ayağı kontrolsüz hareket dolayısıyla neden sarı çıkmıyor? Hakemler için en önemli konu doğru yer alabilmek, pozisyona yakın olacağım diye topun önünde kalınca top kendisine çarptı. 58'de Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda Kaan Ayhan'ın şutu Ertuğrul un sırt-omuz bölgesinden kornere çıktı. Penaltı olmaz... 75'te Barış asist yaptığında Batshuayi topun gerisinde gözüküyor. Ofsayt yok, gol nizami. Hakemin bir kez daha maçı izlemesinde fayda var; 47'de Muslera lehine verdiğin faul ile 55'te G.Antep kalecisi Dioudis lehine vermediğin faul arasında ne fark var?