MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un özellikle ilk yarıdaki futbolu kabul edilebilir değil. 35 yaşındaki Nwakaeme'ye ümit bağlamak Şenol hocanın çaresizliği. Visca'nın cezalı, Enis'in sakatlığı ön bölgede sıkıntı yarattı. Trabzonspor geriye bu derece yaslanmamalı. Gaziantep FK daha istekliydi. Şenol hocadan hep kesici oyunculardan oluşan takıma, ikinci yarı önce Draguş ve Lundstram, daha sonra Umut Bozok hamlesi geldi. Trabzonspor atakları başladı. Oyun hareketlendi ancak çağdaş futboldan kombinasyonlar seyredemediğimiz bir maç oldu.

Volkan Bayarslan'ın temposu da ilk yarıdaki vasat futbola uydu. 13'te Gaziantep'ten Ndiaye, ceza alanına yakın bölgede Okay'ın şutunu kolları açık genişleyerek elle engelliyor. Net sarı kart ve frikik olmalıydı, devam ettirdi. Topu kazanan Gaziantep atağa kalktı, 70 metre topu sürdüler, Trabzon ceza alanına girdiler. Bu kez hakem oyunu durdurdu. Bu yorum ve uygulama Bayarslan'ın kalitesine yakışmadı. 25'te Gaziantep, Kozlowski ile penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğru.

Maçın önemli kararı 60. dakikada Trabzonspor'un Banza ile attığı gol öncesi kazanılan topta Malheiro rakip Sorescu'nun yüzüne elle-kolla yapılması yasaklanmış müdahalede bulununca VAR müdahalesi geldi. Hakem izledi ve gol iptal edildi. Malheiro'ya sarı kart çıktı. Doğru uygulamaydı. Ancak Bayarslan bu pozisyonda sahada faulü ve sarı kartı tespit etmeliydi. Sarı kartı olan Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan verdiği tepkiler yüzünden 73. dakika ikinci sarıdan ihraç olmalıydı ama ne 4. hakem ne de hakem bu konuda gerekeni yapmadılar.

Futbolu iyi bilen, proaktif ve dinamik hakemlik yaptığı pek çok maçını izlediğimiz ve derbiler yöneten Bayarslan'ın bu maçtaki performansı istenilen seviyede değildi.