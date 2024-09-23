MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, Van Bronckhorst ile tam bir sistem takımı oldu. "Sisteme uymayan sistem dışında kalır" felsefesi ile geleceği planlayan teknik adam, rakiple didişmeden, disiplinli oyun kurgusu ile makine düzeniyle pozitif futbol oynatıyor. Hakemle kimse oynamıyor. Eyüpspor rakibi oynatmamak için değil futbol oynamak için gelmiş. Ahmed Kutucu ve Thiam ile etkili pozisyonlar buldular. Rafa Silva'yı etkisiz hale getirmek için Melih ve Midtsjö ona yakın oynadılar. Duran toplarda adam markajı ve alan savunması yaptılar. Beşiktaş maç içinde sıkıntılı anlar yaşamış olsa da son ana kadar mücadeleyi bırakmadı, haklı bir galibiyet aldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, uzun süredir kendi isteğiyle büyük takım maçına çıkmadığı için tempoya uyumda sıkıntı yaşadı. Koşmadan maç yönetemezsiniz. Dinamik, enerjik ve dikkatli hakemlik yaparsanız başarıyı yakalarsınız.

5. dakikada Rafa Silva'ya yapılan faulde önce avantaja bıraktı ki doğru pası alan diğer Beşiktaşlı oyuncu şut attı, artık faul için geriye dönüş olmaz. Ancak Rafa Silva'ya yapılan kontrolsüz hareket için oyun durduğunda Robin Yalçın'a sarı göstermeliydi.

23 ile 24 arasında Caner Erkin iki kez tek elle taç attı, hakem 'devam' dedi. FIFA kokartlı bir hakeme bunlar yakışmadı.

25'te birinci yardımcı hakem, çıkmayan topa taç verdi ki şaka gibi bir karardı. Yine 45+3'te kornere aut verdi. Çok uyumsuz bir trio vardı sahada.

59'da kaleci Mert ile Thiam mücadelesinde hakem penaltı beklentisi ile aldatmadan dolayı Thiam a sarı verdi. VAR müdahalesi doğruydu. VAR'dan doğru penaltı kararı geldi, Thiam'a gösterilen sarı iptal edildi.

90'da Beşiktaş lehine penaltı kararı sahada verilmeliydi. Zorbay yine tespit edemedi. VAR'dan penaltı kararı geldi. Maçın skoru hakemlerin şansı oldu.