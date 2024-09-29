MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray'da Okan Hoca, sistem değişikliği yapmadı. Sadece 5 oyuncuyu dinlendirdi. Kasımpaşa'ya karşı İcardi ve Osimhen ile çift santrfor fantezisi yaptı. Fall geriye gelip sol bek gibi oynamak zorunda kaldı. Galatasaraylı oyuncular, antrenmanda gol vuruşu yaparcasına golleri buldular. İkinci yarıda Okan Hoca, Osimhen ve Sallai'yi çıkarıp Barış ve Mertens'i aldı. Tek santrfor klasiğine döndü. Çok çekişmeli, değişken bir maç seyrettik. 25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ı geçtiğimiz sezon devre arasında Süper Lig hakem kadrosuna Ahmet İbanoğlu MHK'sı aldı. Çıktığı yarım sezonda 6, bu sezon şu ana kadar 5 maç yönetti. Dün akşam ilk defa bir büyük takım maçında düdük çaldı. Atletik bir yapıya sahip, iyi koşuyor. Maçın başlarında Yunus'un Winck'e faulünde acele etmese çevre kontrolünü yapabilmiş olsa Kasımpaşa'nın sağ kanattan avantajını kesmeyecekti.







16'da Ben Ouanes'e yaptığı kontrolsüz hareketine Osimhen'e sarı göstermeliydi, sözlü ikaz etti. Maçın en önemli kararı, 51'de geldi. Fall'ın ortasında Jakobs'un sol omuz-üst göğüs bölgesine çarpan topa hakem penaltı verdi. VAR devreye girdi, hakemi izlemeye davet etti. Pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti. Bu maçlar en az 17 kamera ile takip ediliyorken bu pozisyonu kapalı iki açı ile OFR de hakeme izletmek herhalde VAR cinayeti kalitesizliği olsa gerek, yazık. Oyun hakem atışıyla başlaması gerekirken kornerle start aldı. Saldım çayıra mevlam kayıra sahadaki de VAR'daki de uyuyor.

78'de hava topunda topa Fall kafa vurdu, Jakobs'un sol kolu bedenden açık genişliyor, göz ucu ile de rakibini takip ediyor. Kola gelen top penaltı ama hakem vermedi, VAR devreye girdi. OFR de izledi ve penaltıyı verdi. Doğru bir penaltı kararı geldi. Oysa hakemin bu kararı sahada vermesi gerekirdi. Oyun zorlaşınca kartlar ve fauller çoğaldı. Tartışılır kararlar geldi. Genç hakem sıkıntılar yaşadı. Deneyime ve zamana ihtiyacı var.