MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, çok istekli başladı ama Hatayspor kendi sahasında kabul ettiği oyunda ilk defa 14'te rakip kaleye gitti ve ceza alanına girmeden golü buldu. Trabzonspor'da savunma kalabalık ama etkisiz. Kanatlardan veya kornerden Banza'ya yapılacak ortalar ile gol arayışları var. Nitekim ikinci yarının başında kornerden gelen topta Banza ile beraberlik golü geldi. Ancak birbirinden bağımsız, mesafeler açık oynuyorlar, pas alternatifi olan oyuncu yok. Tempo düşük, basit top kayıpları çok. Süre alan oyuncular ise bu fırsatı değerlendirmekten uzaklar. Devre arası Şenol hoca, biletlerini keserse kimse ağlamasın.

Hakem Kadir Sağlam ilk yarıda temposuz oyuna ayak uydurdu. Tuhaf fauller yarattı. 44'te Hatay penaltı bekledi. Kornerden gelen topta Malheiro'nun eli doğal konumda kapalı, penaltı olmaz. Pozisyona sözlü itirazda bulunan Görkem'e gösterdiği sarı kart doğru. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla Lundstram ve Serdar'a gösterilen sarı kartlar doğruydu. Kamil Ahmet'in itirazına gösterilen sarı kart sınırları zorluyor. Bu davranışa kırmızı çıkarsa, hayır demem. Faul beklediğin pozisyonda Kamil Ahmet, faul yok. Bu nasıl bir tepki hakemi mi döveceksin? Hakem basit temaslara fauller çaldı, bazı faulleri pas geçince futbolu bilip bilmeme konusunda oyuncuların güvenini sarstı. FIFA kokartı taşıyan bir hakem olduğu için beni de düşündürdü. Gelen tepkilerin çok olmasının sebebi bu. En çarpıcı örnek ise 80'de Hatay lehine verdiği faul ve frikik komedi. Devamında son vuruşu yapan Görkem ofsaytta, gol iptali doğru. Bu gol ofsayt olmasa, o uydurduğu frikik çok konuşulurdu. Şu maçta bu kadar sarı çıkıyorsa, hakemin yönetim anlayışını gözden geçirmesi gerekir.