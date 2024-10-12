MUSTAFA ÇULCU

Türk futbolunu ve futbolcusunu iyi tanıyan Prosinecki bütün planlarını önce savunma sonra kontratak ve duran toplarla gol bulma üzerine kurgulamış. Sahaya sürdüğü oyuncu profili de bu anlayışa uygun. İlk yarıda topa sahip olan ve oyunu kontrol eden bizdik ancak rakibi açmakta ve pozisyon üretmekte zorlandık. Başlangıç 11'i ile değil ancak yapacağımız hamlelerle oyunu çözeceğimiz düşüncesiyle ikinci yarıya Barış'ın yerine Bertuğ ile başladık. Kısa forvet hattımızda ısrarla kanat ortaları ile gol aramak yanlıştı. Uzaktan şut ve merkezden hücum yaparak topu yere indirip ikiye birlerle savunmayı açmak için İrfan Can ve Kenan hamlesi daha erken gelmeliydi ki 63'te İrfan 69'da Kenan oyuna girince 30 saniye sonra beklediğimiz gol geldi. Hücumda etkili olduğumuz anlarda rakip kontratak ile zaman zaman tehlikeli oldu. Gol sonrası rakip savunmanın açılmak zorunda kaldığı anlarda daha akılcı, kontrollü ve sakin olmamız gerekirken telaş anlamsızdı! Rahat kombinasyonlar oluşturabilir, farkı artırabilirdik. Zor oldu ama tek gol ile üç puan bizim oldu.

Hakem Daniele Chiffi 40 yaşında, bu sezon İtalya Serie A'da sadece bir maç, Avrupa ve bu karşılaşma ile birlikte toplam 3 maç yönetti. Asla üst düzey değil orta sınıf bir FIFA hakemi. Maçta son dakika hariç hakemi zora sokacak pozisyon olmadı. Öyle ki ilk 20 dakikada sadece 2 faul oldu ancak sonra fauller çoğaldı, maç sonu 29 faul vardı. İlk sarı kart 65'te çıktı. Her ik i takımın futbolcuları oyuna ve birbirlerine karşı saygılıydılar. Ancak 90+1'de önce faulü Bertuğ yaptı, hakemin faul kararı doğruydu, beden dili çok acemi ve yanlıştı. Oyuncular bir anda gerildi, Orkun'a sarı kart çıktı.