MUSTAFA ÇULCU

Oyuna iyi başladık. Rakibi sahasına kapattık ama ilk atakta golü yedik. Abdülkerim orta alanda rakibini kaçırdı, 50 metre refakat etti. İyi ki el-kol müdahalesi ile düşüremedi, hem penaltı hem kırmızı kart olurdu. Arda'nın şutunu Ingason kolu ile engelleyince VAR'dan penaltı geldi. Penaltı vuruşunda Hakan'ın ayağı kayınca topla iki kez oynamış olduğu için gol iptal edildi. Yediğimiz beraberlik golü ile 'acaba' dedik lakin Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda bizi rahatlattı. Sonra Kerem kendisi de golünü atarak takımımızı müthiş bir galibiyete taşıdı. İzlanda'da tarihimizin ilk galibiyetini elde edip tarih yazan oyuncularımızı kutlarım.

Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı, topun önünde set oldu, zor anlar yaşadı. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi ama hiçbirini tespit edemedi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor, ikincide Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor, her ikisi de net penaltı. VAR müdahaleleri doğru. Hakem ilk penaltıyı 6, ikinciyi 8 saniye ekranda izledi ve verdi. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'in kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi Malec'in devam kararı doğruydu. Maçın VAR hakemi Malec çok başarılıydı.