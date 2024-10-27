MUSTAFA ÇULCU

İlk yarıda Trabzonspor'un gol girişimi sıfır. 10 kişi kalmış olmasına rağmen oyundan düşmeyen Göztepe, final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olsa ilk yarıda farklı bir skor olurdu. Kalede devleşen Uğurcan, çok başarılı kurtarışlar yaptı. Trabzonspor'da yaşanan sıkıntıların temel sancıları sezon başı yapılan hatalı kadro mühendisliğinden kaynaklandığı net görülüyor ve bu sıkıntılar son dakikalarda mağlubiyeti getirdi. Göztepe'nin bir eksik kalmasına rağmen oynadığı oyun ve mücadelesi alkışı hak ediyor.







Yaşadıklarından sonra Cihan Aydın'ın hakemlik karakterinde değişim olmuş. Sahada bir başka kararlı, otoriter duruş sergiliyor. İki sarı kartına katılmamakla birlikte gösterdiği kartlarda ve kararlarında VAR'a yaslanmaması çok olumlu. Zaten atletik ve çok koşan bir hakem. Kendisine top çarpması klasına yakışmadı. Göztepe'nin attığı golde Solet sola adım atarak hava topuna yükselen Uğurcan'ın altına giriyor vücudu ile faul yapıyor, iptal kararı doğru. 28'de hakemin Dennis'e sahada değerlendirip verdiği kırmızı kart doğru. Dennis zamanlama hatası yapıyor ve Banza'nın kaval kemiğine acımasızlık içeren bir faul yapıyor. 62'de Lundstram'ın şutunda kolu açık, genişlemiş olan Bokele elle oynayınca hakem, VAR'a bırakmadan direkt doğru bir penaltı kararı verdi. Ama sarı kartı unuttu. Sarı göstermeliydi. 85'te Solet'in Eren Elmalı'ya çift ayakla atlayarak girmesi benim futbol anlayışımda net kırmızı kart ama hakem 'Sarı kart yeterli' dedi. Kulübelere kart uygulamaları doğruydu. Aksiyonu bol maçtan hakem iyi iş çıkardı.