MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray 3-4-1-2 ile başladığı oyunda önde baskı ve kanat organizasyonları ile rakibini geri itti. Duran toplarda handikap yaşayan rakibin bu zaafından yararlanarak duran top dönüşünde Yunus'un füzesi ile erken gelen gol, tempo ve istek eşiğini yükseltti. Ancak genç ve dinamik oyunculardan oluşan Tottenam, Yunus'un savunma kısmında pozisyon bilgisizliğinden Barış'ın da hamle hatasından yararlanarak beraberlik golünü buldu. Ön alanda müthiş baskı ile Tottenam'ı çıkarmadılar. Neler kaçtı neler! Sonra bir eksik kalan rakibinden yenilen ikinci gol ve 68'den sonra klasik bilinen travma başladı. Hücum hattı müthiş kaliteli ayaklardan oluşan Galatasaray bence maç seçmiyor lig seçiyor. Avrupa maçlarını bir başka hesaplı oynuyor. Son bölümde zorlanmasına rağmen Premier ligin önemli takımını yenmeyi ve çok değerli olan üç puan almayı bildi. Belçikalı 34 yaşındaki UEFA nın umut beslediği 1.90 lık Lawrence Visser fizik gücü yüksek bir hakem. Sahada son derece sakin ve rahat. Galatasaray'ın 8'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda topla oynayan kaleci Forster, penaltı olmaz. 12'de Draguşin'in, Mertens'e kontrolsüz hareketi net faul ve sarı olmalıydı tespit edemedi faul dahi vermedi. Aynı Draguşin 32'de İcardi'ye kontrolsüz girince hakem önce avantaja bıraktı dönüşünde sarı gösterdi. Tottenam'ın ilk Galatasaray'ın ikinci golünde oynattığı avantajlar hakemin artısıydı. Ancak 34'de İcardi'ye arkadan Bissouma öyle kontrolsüz girdi ki, hareket sınırda hakemin kart göstermemesi kabul edilemez en büyük hatasıydı. Lankshear, 53'te ve 60'ta arka arkaya yaptığı fauller sonrası ikinci sarıdan kırmızı gördü, kartlar doğruydu. Hakemin gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu. Toplamda 23 faul 8 sarı ve 1 sarıdan kırmızı kartla zorlanmadan maçı tamamladı