MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe ilk 25 dakikada oyunu bitirdi. Bu dilimde Mert Hakan çok etkiliydi. Oğuz Aydın geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri savunması sağ kanadını bir türlü kapatamadı. İkinci yarı Kayseri önde baskılı başladı, kaleci hatasından ikinci golü de buldular. Ancak oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe farklı galibiyeti yakaladı. Hakem Direnç Tonusluoğlu maçın başında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı ile gülünç duruma düştü. VAR'da Y.Kemal Uğurlu pozisyona karışmayarak protokol esaslarını yok saydı, kafamızı karıştırdı! Gökhan'ın Kostic'e müdahalesi yok. Aksine Kostic, rakibinin ayağının üstüne basıyor. Böyle penaltı olmaz. 21 ve 71'de elle oynama gerekçesi ile Kayseri penaltı bekledi, hakemin devam kararları doğruydu. F.Bahçe'nin Oğuz ile bulduğu 3. golde En-Nesyri'nin oyuna ve rakibe bir müdahalesi yok, ofsayt olmaz. 60'ta Kayseri atağında 2 nolu yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı hatalıydı. Gösterilen doğru sarı kartların yanında En-Nesyri ve Tadic'e gösterilmeyen sarı kartlar var. Hakemin daha iyi olması için deneyim ve zamana, bizim de sabra ihtiyacımız var.

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EGE'NİN İKİNCİ SARISI BASİT KALDI!

Bodrum geriye yaslanarak bekleyen, kontratak ile çıkmaya çalışan, Galatasaray ise rakibe önde basan golü arayan taraftı. Osimhen'e kaliteli ortalar gelmiyor. Abdülkerim ve Metehan birlikteliği güven vermiyor. Galatasaray'da futbolcular pas yerine topla bir tık fazla oynayınca gol bulmakta zorlandı. Rakip 10 kişi, kalede Gökhan sakatlandı, Sousa kalede yan topta çıkış hatası yapınca Batsuhayi ile golü buldu.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu, bundan önceki maçlarında tüm spesifik hatalarına rağmen MHK desteği ile yetişmesi için sürekli maç verilen yeni yüzlerden. Ancak hakemlik tekniği, yer alma, kartlarını kullanma ve oyunu okuma açısından ciddi eksiklikleri var. Ege'nin ikinci sarıdan ihracında ne diyorlar, "İkinci sarı uzaydan bile kabul görmeli". Evet, adım frekansı gereği arkada kaldı. Bir dokunuş var ama bu ikinci sarı kabul görmedi, basit kaldı. Kendisi de içine sindirmemiş olmalı ki uzatmalarda Abdülkerim Bardakcı'ya gereksiz bir sarı kart gösterdi. Aklınca kart balansı yaptı. Oysa Barış Alper'e göstermediği daha net sarıydı.