MUSTAFA ÇULCU

Galler oyuna önde basarak başlayınca ilk 10 dakika çıkmakta zorlandık. Sonra oyunun kontrolünü ele aldık. Galler sert savunma ile kanat ve merkez oyuncularımızı zorladı. İyi kapandılar. En büyük silahları ise kontratak ve inatçı futbol oynamaları. Biz de buna ikinci bölgede basit top kayıpları ile izin verdik. Ailece hücuma kalkıyor olmamız, defans güvenliğini kaybetmemiz, Abdülkerim ve Merih'in manevrası ve süratli stoper olmayışları arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşamamıza neden oldu. İlerleyen dakikalarda Galler oyuna ortak olmayı sürdürdü. Hakemin de izin vermesiyle temaslı, boğuşarak fiziksel güce dayalı bir oyuna döndü. Forvet hattımız orta alandan kaliteli katkı alamadı. Mesafeyi uzattık, orta alanı yok saydık. Yunus ve Kerem'in ayaklarına bakar durumda oyuna devam ettik. Arda ve Barış final paslarında ve final vuruşlarında etkisiz kalınca Montella oyuncu değişikliğine gitti. Yunus'un 87'de Williams ile mücadelesinden kazanılan penaltıyı Kerem direğe isabetle kaçırınca beraberlik kaçınılmaz sonuç oldu. A Ligi'ne yükselişimiz son maça kaldı. İspanyolların tecrübeli 42 yaşındaki iki hakeminden Juan Martinez Munuera sahada, VAR'da daha başarılı olan Alejandro Jose Hernandez vardı. Munuera'nın aşırı oynatma isteği güzel oyuna tempo kazandırdı ancak bazı faul hatalarına da neden oldu. İlk dakikalarda Johnson'un Barış'a yaptığı kontrolsüz harekete gösterdiği sarı kart doğru. Ancak Roberts'in arka arkaya Barış'a 21'de topsuz alanda 24'de umut vadeden atağında yaptığı faulleri kartsız geçmesi çağdaş hakemliğe yakışmadı. Galler ceza alanı içinde 37'de top için kıyasıya mücadelede Davies'in dağınık adım frekansı ile arkadan Kerem'in ayağına basması net penaltı olmalıydı, sahada tespit edemedi, veremedi. Galler'in attığı iptal edilen golde ofsayt doğru ancak 2 nolu kadın yardımcının erken kaldırdığı bayrak, protokole aykırıydı. Munuera düzeltti. Her elle oynama sarı değildir ama Thomas'ın topu bloklamasına sarı göstermeyişine Gallerli oyuncular bile şaşırdı. Maçın son dakikalarında Williams'ın Yunus ile mücadelesinde verdiği penaltı sahada hakem kararıdır. Katılmayanlar olacaktır. Verilen ve verilmeyen bu iki penaltı pozisyonu ligimizde olsa günlerce tartışılır ama UEFA'nın yüksek eşik VAR çıtası asla karışmıyor. Bu maçtaki VAR uygulamalarından ülke olarak ders çıkarmalıyız.