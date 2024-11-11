MUSTAFA ÇULCU

G.Saray-Samsun maçını yöneten Halil Umut Meler, verdiği kararlarla diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı… G.Saray golü öncesi verdiği faul, vermediği faullere bakınca kabul görmedi çünkü... Çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı vermedi. İlk yarı biterken G.Saray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi, göstermedi. 21'de Torreira'nın topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Sara'nın temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsun'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem, itirazlardan dolayı bu kadar sarı gösterdiyse, yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. İyi şeyler yazalım, destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...

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OYUNA TEMPO KATTI, SAĞLAM'A BRAVO



F.Bahçe istekli, coşkulu, baskılı oyun ile rakibini kendi sahasına hapsetti. Tüm istatistikler uzak ara Fenerbahçe lehine. Mert Hakan ve Samet ilk defa ilk 11'de çok iyiydiler. Amrabat'ın füzesi muhteşem jeneriklik bir goldü. Farklı galibiyeti Fenerbahçe hak etti. Hakem maçın başında doğru zamanda doğru karar ve kartlarla oyunu disiplin altına aldı. Fenerbahçe'nin 24'te attığı golde havadan düşen top, Djiku'nun doğal konumdaki eline temas etti, devamında iki aksiyon sonra Mert Hakan orta ve Samet ile gol oldu (Samet ofsayt değil topun gerisinde). Topun ele teması sonrası Djiku gol atsa gol iptal olurdu lakin öyle olmadı. Atak başlangıç fazında bilerek elle oynama da yok. VAR daveti yanlıştı. Kadir Sağlam izledi, kararının arkasında durdu, golü verdi. Doğru karar... VAR müdahalesi çok zayıf ihtimal olmakla birlikte umarım kafalarda soru işareti bırakmamak adına "Sonucu önceden bilinen OFR" olarak hakeme izlettirilmiştir. 50'de F.Bahçe lehine VAR'dan gelen penaltıda VAR müdahalesi doğruydu. Sivasspor kalecisi, yaptığı hamle ile En-Nesyri yi düşürüyor. Kadir Sağlam bu penaltı ve sarı kartı sahada kendisi tespit edip verebilmeliydi. Diğer kararları ve kartları doğruydu. Oyuna tempo kattı. Bravo Kadir Sağlam…